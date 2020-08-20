В Бурятии нашли самого скупого работодателя

В служебной записке также говорится о том, что один из сотрудников съездит за мебелью в магазин, чтобы не платить за доставку 350 рублей.







Жителей Бурятии крайне возмутила служебная записка, снимок которой опубликовал паблик «Злой Улан-Удэ 03». Автор, видимо, опасаясь преследования на работе, сам скрыл имена людей и название организации.Согласно документу, сотрудник местной компании отлично поработал в июне 2020 года. Отмечается «мгновенная» работа, качественное выполнение и добровольная работа сверхурочно. Но наградили образцового работника не денежной премией, а обновлением рабочего (специально уточняется, что «неудобного») стула на новое кресло-стул. Подчёркивается, что кресло не подарят лично этому специалисту, а поставят на баланс фирмы.Пользователи начали шутить под снимком документа, некоторые возмутились столь «щедрому» вознаграждению: «Премии, которые мы заслужили», «Ожидай, что вместо ЗП будет обновление твоего компьютера на рабочем месте», «Щедрость, не знающая границ. Зачем скрыли организацию?».