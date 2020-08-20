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В Бурятии хранили заражённые вредителями лесоматериалы

В Бурятии хранили заражённые вредителями лесоматериалы
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Составлены административные протоколы

Специалисты Бурятского филиала Всероссийского центра карантина растений обнаружили в древесине двух организаций из Бурятии карантинных вредных организмов.

В партиях лесоматериалов, принадлежащих ИП Якимов (Прибайкальский район) и ООО «Сельва» (Кижингинский район), выявили живые личинки малого чёрного елового усача.

Хранение заражённой подкарантинной продукции, согласно закону, является нарушением.

- В отношении должностного лица организации и индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ, составлены протоколы, выданы предписания об устранении нарушения правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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