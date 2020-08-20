В Бурятии хранили заражённые вредителями лесоматериалы

Составлены административные протоколы



Специалисты Бурятского филиала Всероссийского центра карантина растений обнаружили в древесине двух организаций из Бурятии карантинных вредных организмов.



В партиях лесоматериалов, принадлежащих ИП Якимов (Прибайкальский район) и ООО «Сельва» (Кижингинский район), выявили живые личинки малого чёрного елового усача.



Хранение заражённой подкарантинной продукции, согласно закону, является нарушением.



- В отношении должностного лица организации и индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ, составлены протоколы, выданы предписания об устранении нарушения правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

