Составлены административные протоколы
Специалисты Бурятского филиала Всероссийского центра карантина растений обнаружили в древесине двух организаций из Бурятии карантинных вредных организмов.
В партиях лесоматериалов, принадлежащих ИП Якимов (Прибайкальский район) и ООО «Сельва» (Кижингинский район), выявили живые личинки малого чёрного елового усача.
Хранение заражённой подкарантинной продукции, согласно закону, является нарушением.
- В отношении должностного лица организации и индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ, составлены протоколы, выданы предписания об устранении нарушения правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии хранили заражённые вредителями лесоматериалы
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