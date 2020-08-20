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В районах Бурятии активно открываются центры «Мой бизнес»

В районах Бурятии активно открываются центры «Мой бизнес»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В планах правительства открыть центры во всех районах до конца года

Полгода назад в селе Кабанск местный житель решил открыть с друзьями у себя на родине автомоечный комплекс и кафе. Чтобы реализовать свою мечту, молодые люди обратились за помощью в фонд поддержки малого предпринимательства. Под залог здания будущей автомойки им был выдан микрозайм в 2 миллиона 400 тысяч рублей.

На эти деньги начинающие предприниматели отреставрировали здание автомойки, сделали ремонт в помещении, где сейчас расположено кафе, закупили современное оборудование.

- Мы занимаемся полировкой фар, полировкой автомобилей, ремонтом автошин. Хотелось бы ещё сделать станки для прокатки дисков, в районе такого нет, приходится ездить в город, сам неоднократно с этим сталкивался. В Кабанске сейчас три мойки, мы третьи. Клиенты всегда приезжают по-разному, от погоды всё зависит. Бывают дожди – 2-3 машины в день, если погода хорошая, то 20-30 машин. Бывает вообще загруженность, весной был очень хороший поток, ещё до пандемии. Постоянные клиенты, приезжие, потому что мы на въезде стоим, - рассказывает бизнесмен Василий Новокрещеных.



Микрозайм предприниматели брали на два года под 10,5%, ежемесячный платёж составил около 140 тысяч рублей. Сейчас бизнесмены занимаются вопросом предоставления второй отсрочки по выплатам в фонд поддержки малого предпринимательства.

- Конкретно с пандемией у нас получилась проблема, мы займ взяли в период пандемии, у нас немножко строительство затормозилось и немножко сейчас испытываем проблемы. Мы хотели зимой отсрочку взять, так как машин будет меньше, а получилось, что мы были вынуждены взять её во время пандемии. Поэтому хотелось, чтобы нам как-то помогли в этой проблеме, - добавил Василий Новокрещеных.

Но, несмотря на трудности, в планах у друзей открыть ещё одну автомойку, поскольку в селе Кабанск идёт активный приток населения и количество машин увеличивается. Сейчас начинающим бизнесменам получить финансовую помощь от государства будет гораздо проще.

Чтобы получить микрозайм, желающим открыть свой бизнес приходилось ездить в Улан-Удэ для консультаций. Однако с июня 2020 года в Кабанске открылся филиал центра «Мой бизнес». Теперь местные жители могут получить все необходимые консультации об услугах и мерах поддержки предпринимателей, не выезжая из района.

- На 10 августа, 53 человека воспользовались формами поддержки, на общую сумму 38 миллионов рублей. Для нас это важно, хотя район у нас развитый и в промышленном плане, и сельскохозяйственном, тем не менее рабочих мест не хватает и это возможность нашим молодым людям открыть своё собственное дело. Сейчас у нас порядка 1400 субъектов малого и среднего предпринимательства, - рассказывает глава Кабанского района Алексей Сокольников.


В целом по районам Бурятии уже открыто шесть точек центра поддерки предпринимательства «Мой бизнес». По словам министра промышленности и торговли Бурятии Сергея Желтикова, в правительстве республики планируют открыть такие центры во всех районах до конца года.

- Первые шесть точек открыли и понимаем, что мы не ошиблись. Эта услуга полезна, востребована, поэтому мы эту программу продолжаем дальше. Условия стандартные, льготные. Мы до пяти лет готовы выдавать микрозаймы. Наша подведомственная организация – фонд поддержки малого предпринимательства, наряду с центром «Мой бизнес», промышленным парком и бизнес-инкубатором. Они выдают микрозаймы, ставка там льготная, порядка 5% годовых. Но где-то, за скорость, предприниматель платит чуть больше процентов, где-то, менее рисковые, ставка ниже, но средний уровень 5% годовых, - подытожил министр промышленности и торговли Бурятии Сергей Желтиков.







Мой бизнес правительство республики
 
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