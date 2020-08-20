Сбербанк расширяет спецакцию на вторичную недвижимость

Новые условия получения скидки 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке



ДомКлик от Сбербанка расширяет действие специальной акции «Скидка 0,3% на ДомКлик» на всю категорию вторичной недвижимости. Получить скидку 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке Сбербанка по программе кредитования «Готовое жильё» теперь можно не только при покупке квартиры, но и при покупке жилого дома, части дома или таунхауса с сайта DomClick.ru. Ранее спецакция действовала только на покупку квартир.



Под действие акции попадают следующие дома:

- Жилые дома, части жилых домов, таунхаусы, расположенные на землях населённого пункта с назначением ИЖС;

- Дом предназначен для постоянного проживания, зарегистрирован в Росреестре как недвижимость на вторичном рынке и подходит под программу кредитования «Готовое жильё»;

- На земельном участке и кадастровом плане участка нет других объектов недвижимости, кроме данного жилого дома;

- В объявлении указан кадастровый номер земельного участка и дома;

- Объявление о продаже дома отмечено значком акции и отправлено на одобрение с сайта DomClick.ru.



- Мы видим, что скидка на ставку по ипотеке при покупке квартир на ДомКлик пользуется спросом среди клиентов банка. Вместе с этим растёт спрос на покупку домов. Поэтому мы приняли решение расширить действие акции «Скидка 0,3%». Уже почти 5000 домов по всей России доступны на ДомКлик для покупки со скидкой на ставку по ипотеке, ещё больше 2000 получат скидку в ближайшее время, – рассказал Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.



Подать заявку на ипотеку и найти квартиру или дом со скидкой на ставку по ипотеке можно онлайн на DomClick.ru.



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



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