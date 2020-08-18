Предпринимателя оштрафовали
В Чите индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности за продажу контрафактных товаров/
Установлено, что он незаконно продавал детские игрушки в гипермаркете «Обувь Одежда» в Чите.
- Контрафактность товаров нашла своё подтверждение в рамках проведённой экспертизы объектов интеллектуальной собственности, а также сведениями правообладателя об отсутствии договорных отношений с индивидуальным предпринимателем, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Суд назначил бизнесмену наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей с конфискацией товаров.
Читинский бизнесмен торговал контрафактными игрушками
Бизнес, Фото:
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