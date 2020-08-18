Читинский бизнесмен торговал контрафактными игрушками

Предпринимателя оштрафовали



В Чите индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности за продажу контрафактных товаров/



Установлено, что он незаконно продавал детские игрушки в гипермаркете «Обувь Одежда» в Чите.



- Контрафактность товаров нашла своё подтверждение в рамках проведённой экспертизы объектов интеллектуальной собственности, а также сведениями правообладателя об отсутствии договорных отношений с индивидуальным предпринимателем, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Суд назначил бизнесмену наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей с конфискацией товаров.

