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Читинский бизнесмен торговал контрафактными игрушками

Читинский бизнесмен торговал контрафактными игрушками
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Предпринимателя оштрафовали

В Чите индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности за продажу контрафактных товаров/

Установлено, что он незаконно продавал детские игрушки в гипермаркете «Обувь Одежда» в Чите.

- Контрафактность товаров нашла своё подтверждение в рамках проведённой экспертизы объектов интеллектуальной собственности, а также сведениями правообладателя об отсутствии договорных отношений с индивидуальным предпринимателем, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд назначил бизнесмену наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей с конфискацией товаров.
контрафактная продукция
 
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