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В Иркутске бизнесмена наказали за продажу жидкости для вейпа подростку

В Иркутске бизнесмена наказали за продажу жидкости для вейпа подростку
Бизнес, 
Продавцу выписали штраф

Полицейские, мониторя СМИ и Интернет, обнаружили информацию, что в магазине на улице 1-я Советская в Иркутске продают курительные смеси подросткам.

В ходе проверки, факт продажи жидкости для электронной сигареты несовершеннолетнему подтвердился.

- В настоящий момент в отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по статье «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена». С юношей проведена профилактическая беседа, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.


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