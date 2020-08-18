В Иркутске бизнесмена наказали за продажу жидкости для вейпа подростку

Продавцу выписали штраф
Полицейские, мониторя СМИ и Интернет, обнаружили информацию, что в магазине на улице 1-я Советская в Иркутске продают курительные смеси подросткам.
В ходе проверки, факт продажи жидкости для электронной сигареты несовершеннолетнему подтвердился.
- В настоящий момент в отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по статье «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена». С юношей проведена профилактическая беседа, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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