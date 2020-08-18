Сбербанк запускает акцию с отложенным снижением ставки по потребкредитам

Она продлится до 14 октября 2020 года
Сбербанк снизит ставки по выдаваемым в рамках акции кредитам через 6 месяцев на 1,5 процентных пункта. Таким образом, минимальная ставка после снижения составит 10,4%.
Акция распространяется на кредитные продукты — «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит под поручительство» — и продлится до 14 октября 2020 года. Снижение ставки осуществляется при условии, что кредит будет выплачиваться по графику, без просрочек и досрочных погашений.
- В начале лета мы уже снизили ставки по потребительским кредитам. В настоящий момент сезон отпусков сменяется фазой деловой активности, это традиционно влечёт повышение спроса на кредитование. Именно поэтому сейчас мы хотим предложить нашим клиентам, которые настроены на долгосрочное сотрудничество со Сбербанком, ещё более выгодные условия, - рассказал Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.
Подробные условия акции — на сайте банка.
Справка
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
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