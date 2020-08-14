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В Улан-Удэ новый асфальт на Трубачеева легко оторвали руками

В Улан-Удэ новый асфальт на Трубачеева легко оторвали руками
Бизнес, 
Свежий ремонт на дороге на Трубачеева придётся переделывать

Депутаты горсовета Улан-Удэ выявили нарушения на отремонтированном участке улицы Трубачеева, сообщили в пресс-службе горсовета.

На Трубачеева уже уложено двухслойное асфальтовое дорожное покрытие и установлен бордюрный камень.

Вопросы в том числе некоторые участки, где позднее будет произведено стыкование основной дороги со съездами с неё. Там дорожное полотно крошилось. Это отметил депутат Дмитрий Турченюк. Он легко оторвал кусок асфальта одной рукой. «Асфальта нет», - резюмировали проверяющие.

- Отмечены уже стандартные ошибки, которые встречаются на всех выездах. Грубое нарушение было выявлено при укладке полотна на тротуаре. Новый асфальт, которому неделя, просто крошится в руках. В любом случае должна быть произведена замена, - пояснил Турченюк.


Также в ходе проверки здесь были выявлены нарушения, связанные с установкой бордюра – во многих местах под бордюрным камнем отсутствовала бетонная подложка. Также были зафиксированы частые сколы, щели между бордюрами и необработанные бетонные стыки между ними.

- Визуально видно, что очень много бордюрных камней уже разбито, очень много сколов по новым бордюрам, - отметил и.о. председателя Улан-Удэнского городского совета депутатов Анатолий Белоусов.

Было принято решение о частичной замене бордюрного камня.

Общая протяжённость объекта –1,8 км. Выполнены работы по устройству проезжей части на участке дороги от ул. Сахьяновой до переулка Карьерный, сейчас идут работы от переулка Карьерного до ул. Бабушкина, из-за чего эта часть дороги перекрыта.

Как сообщал «Байкал-Daily», из-за непогоды открытие проезжей части затянулось. Новый срок открытия движения - 18 августа, но если будут дожди, то сроки вновь перенесут.
дороги дорожный ремонт
 
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