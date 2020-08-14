В Улан-Удэ новый асфальт на Трубачеева легко оторвали руками

Депутаты горсовета Улан-Удэ выявили нарушения на отремонтированном участке улицы Трубачеева, сообщили в пресс-службе горсовета.







На Трубачеева уже уложено двухслойное асфальтовое дорожное покрытие и установлен бордюрный камень.

- Отмечены уже стандартные ошибки, которые встречаются на всех выездах. Грубое нарушение было выявлено при укладке полотна на тротуаре. Новый асфальт, которому неделя, просто крошится в руках. В любом случае должна быть произведена замена, - пояснил Турченюк.







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