В Бурятии начали сбор арбузов

Дмитрий Вихрев, агроном и предприниматель, живёт в селе Оронгой, где занимается сельским хозяйством и выращивает арбузы под собственным брендом. Начинал с одного гектара. В этом году решил отдать под арбузы 4,5 гектара земли. Он выращивают два основных сорта: ранний Бонта и более поздний Варда.







Министерство сельского хозяйства Бурятии оказывает растениеводам адресную государственную поддержку. В этом году она составила более 16 тысяч рублей на гектар. Эти средства направляют как на приобретение семенного материала, так и на приобретение горюче-смазочных материалов, удобрений, средств химической защиты растений.











В Иволгинском районе Бурятии начался сбор арбузов. В этом году местный аграрий Дмитрий Вихрев планирует получить рекордный урожай для своего хозяйства – 150 тонн сладкой ягоды, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.Оронгойские поля, рассказал Дмитрий, особенные. Именно в этом месте вырастают самые ранние овощи.- Оронгойские арбузы обладают насыщенным вкусом и сочностью, ведь они созревают на корню. Привозные арбузы имеют другой вкус, потому что созревают по пути сюда, - поделился аграрий Дмитрий Вихрев.По словам Дмитрия, несмотря на кажущуюся сложность выращивания экзотических ягод, никаких инноваций в работе они не используют. Трактор, рабочая сила и система капельного полива. Именно капельный полив позволяет выращивать арбузы в таких масштабах буквально на горе. Дмитрий специально выбрал место для полей на южной стороне склона, где больше солнца. Все это вкупе и дает такой хороший результат. Уже в следующем году Вихрев планирует приступить к выращиванию дыни.