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В Улан-Удэ стала платной парковка у железнодорожного вокзала

В Улан-Удэ стала платной парковка у железнодорожного вокзала
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Один час стоянки стоит 100 рублей

Улан-удэнцы возмущаются в связи с платной парковкой у железнодорожного вокзала. «Опять въезд на ж/д вокзал платный», - проинформировали горожан в паблике ves_ulan_ude.

Информация подтверждается и на сайте РЖД. Бесплатно припарковать можно только на 15 минут. Стоимость одного часа составит 100 рублей, 24 часов – 150 рублей.

«При въезде не забудьте взять талон и сохранить его до момента выезда. Оплата производится при выезде, согласно фактического времени пребывания на парковке», - говорится в сообщении РЖД.

Платная парковка на железнодорожных вокзалах есть не во всех городах, отсутствует она, к примеру, в соседнем Иркутске. Такое положение привело к негодованию улан-удэнцев. В комментариях люди пишут: «Вот нигде не берут оплату за въезд в других городах. Только в нашей Бурятии такое творится! В аэропорту, теперь жд вокзал, скоро вообще автовокзал будет брать оплату!», «Тоже была сильно удивлена, когда приехала поездом в Улан-удэ , платный въезд, полный маразм у чиновников, при том что выехать, теперь сложно, потому что дальше стоят машины, припаркованные бесплатно».

«В ответ надо сделать платным выезд в город для работников РЖД!» - пошутил пользователь.

Местная жительница рассказала, как спросила у сотрудников, обеспечит ли платная парковка полную безопасность. В ответ ей было заявлено: «За машину мы ответственности не несём никакой». «За кой тогда платить?» - задаётся вопросом улан-удэнка.

«Надо же деньги, потраченные на ремонт, вернуть», - сыронизировал другой пользователь.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно завершилась реконструкция вокзала стоимостью 900 миллионов рублей.

Ранее Бурятское УФАС пришло к выводу о законности платной парковки и роста цены на неё в аэропорту Улан-Удэ.

парковка вокзал
 
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