«Спасибо от Сбербанка» предлагает спецусловия для держателей карт «Мир»

Они действительны для участников проекта «Бонус Краш» и «Бонусные Башни»



С 3 августа по 4 октября 2020 года для держателей карт «Мир» Сбербанка начинают действовать специальные условия участия в геймификационных проектах «Бонус Краш» и «Бонусные Башни» в мобильном приложении программы лояльности «Спасибо от Сбербанка».



Держатели карт «Мир» Сбербанка смогут получить дополнительные попытки в проектах «Бонус Краш» и «Бонусные Башни» за покупки по карте «Мир». За каждые 750 рублей, потраченные по карте «Мир», участнику начисляется одна попытка (но не более 10 за одну календарную неделю). Для этого участник должен будет еженедельно активировать эту возможность в разделе «Получить попытки». Выполнять задание в течение недели можно только в одной из игр — либо в «Бонус краш», либо в «Бонусных Башнях». Дополнительные попытки будут начислены там, где участник начнёт выполнять задание.



Дополнительные попытки предоставляют держателям карт «Мир» Сбербанка больше шансов на получение бонусов СПАСИБО и возможность стать обладателем главного приза.



- Мы наблюдаем большой интерес к нашим геймификационным проектам со стороны клиентов, люди любят играть и выигрывать. А мы рады дать им не просто возможность получать больше бонусов СПАСИБО, но ещё и побороться за главный приз и стать бонусным миллионером, – рассказывает Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка».



Подробные условия акции – на сайте программы лояльности «Спасибо от Сбербанка».



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



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