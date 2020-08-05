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В Бурятии набирает обороты производство кумыса

В Бурятии набирает обороты производство кумыса
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Кумыс от селенгинского фермера выйдет на прилавки магазинов

Кумыс, изготовленный в селе Ноехон Селенгинского района Бурятии, может появиться в магазинах района. Планы обсуждали в рамках поездки главы Селенгинского района на ферму и цех по производству кумыса. Об этом сообщили в группе «Селенга-инфо. 24/7».

В хозяйстве более 200 голов лошадей, из них кобылиц около 90 голов. Основная продукция, которую изготавливают на ферме, кумыс.

Производство начато с 2017 года. В год изготавливается около 6-7 тонн.

- Дано поручение комитету по экономике и управлению сельского хозяйства отработать с предприятиями торговли по реализации кумыса, - говорится в сообщении «Селенга-инфо».

«Байкал-Daily» уже сообщал о производителях кумыса из Зурган-Дэбэ – ещё одного села Селенгинского района. Этот фермер уже производит кумыс в промышленных масштабах. В планах у семьи не только развитие производства, но и привлечение туристов на ферму.

Справка:

Кумыс - кисломолочный напиток изготавливаемый обычно из молока кобылы. Получается в результате молочнокислого и спиртового брожения при помощи болгарских и ацидофильных молочнокислых палочек и дрожжей. Напиток пенный, беловатого цвета, вкус — кисловато-сладкий.

В зависимости от закваски, длительности и условий, кумыс получается разным. Бывает кумыс весьма крепкий, с повышенным содержанием спирта, который может опьянять, приводя человека в возбуждённо-хмельное состояние. Бывает кумыс, наоборот, слабозаквашенный. Он рекомендован детям и пожилым в качестве лечебно-профилактического средства.
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