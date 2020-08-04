Это произошло благодаря освобождению от уплаты аренды за госимущество
16,4 млн рублей составляет сумма арендных платежей за республиканское и муниципальное имущество, от которых освобождены субъекты малого и среднего предпринимательства Бурятии. Цифру озвучили сегодня в пресс-службе правительства республики.
Данная республиканская мера поддержка введена в рамках антикризисного плана в связи с пандемией коронавируса. Правительство республики и администрации районов и городских округов приняли решения об освобождении арендаторов и субарендаторов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, от платежей за республиканское и муниципальное имущество с 1 марта сроком на шесть месяцев.
На федеральном уровне также принято решение об отсрочке уплаты арендных платежей по договорам аренды федерального имущества за апрель-июнь до конца 2021 года. Освобождение касается сфер авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, культуры, организации досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, организации конференций, выставок и оказания бытовых услуг населению.
Бурятские предприниматели Бурятии сэкономили 16 млн рублей
Бизнес, Фото:
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