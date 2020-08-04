Сбербанк запустил моментальные страховые выплаты при задержке рейса

Новый сервис работает как для перелётов внутри России, так и на международных направлениях



С августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией — в дальнейшем список стран будет расширяться. К открытию границ СК «Сбербанк страхование» запустила новый сервис моментальных страховых выплат по программе «Страхование путешественников» при задержке вылета более чем на четыре часа как внутри России, так и на международных направлениях. Для этого при оформлении страхового полиса необходимо подключить соответствующий риск и указать номер рейса. Если на момент оформления полиса клиент ещё не знает номер рейса, его можно внести позже — за сутки до вылета компания вышлет СМС с напоминанием.



«Сбербанк страхование» при помощи своего партнёра самостоятельно отслеживает все факты задержки вылета застрахованных клиентов. Если рейс задержали, клиенту приходит СМС со ссылкой для прохождения идентификации. Чтобы получить компенсацию, необходимо загрузить фотографию посадочного талона и первых двух страниц паспорта, а также прописать серию, номер паспорта и реквизиты банковской карты, на которую будет перечислена страховая выплата.



Размер компенсации рассчитывается с пятого часа задержки рейса, но не более чем за восемь часов, из расчёта 10 евро за каждый полный час задержки при страховой сумме 35000 евро (20 или 30 евро при страховых суммах 60000 и 120000 евро соответственно). Выплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплаты. После вылета самолёта страховая компания автоматически произведет страховую выплату на карту клиента. Срок зачисления выплаты зависит от банка, выпустившего карту.



Также изменились условия оформления страхового полиса сроком на год. Если раньше полис предусматривал страховую защиту только на 90 дней нахождения в поездках в течение года, то теперь можно выбрать оптимальный диапазон в зависимости от предполагаемой продолжительности разъездов — 30, 45, 60 или 90 дней. Соответственно, чем меньше количество включённых в страховку дней, тем дешевле услуга: клиентам не придётся переплачивать за неиспользованные дни — и одновременно не нужно будет оформлять отдельный страховой полис для каждой поездки.



Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«Россия с 1 августа начнёт постепенно открывать границы для поездок за рубеж. При этом уже месяц россияне путешествуют внутри страны. Для наших клиентов мы подготовили обновленную программу «Страхование путешественников». Туристам, которые предпочитают отдыхать в Европе и странах СНГ, снизили стоимость страхового полиса. Тем, кто путешествует по России, увеличили страховое покрытие более чем в два раза — до 35000 долларов США. А возраст страхователей по обновленной программе мы увеличили на 10 лет — до 80 лет. Мы стремимся сделать наши услуги максимально доступными и комфортными, совершенствуя все процессы и переводя их в диджитал. Сегодня дистанционно можно не только приобрести страховой полис на сайте компании или в Сбербанк Онлайн, но и получить компенсацию по задержке авиарейса в режиме реального времени».



Программа страхования путешественников «Сбербанк страхование» действует как за рубежом, так и в России. Полис предусматривает компенсацию медицинских расходов на лечение впервые возникшего инфекционного или вирусного заболевания, в том числе коронавируса. Продукты другой дочерней компании Сбербанка — «Сбербанк страхование жизни» — каких-либо исключений или ограничений в части коронавируса также не содержат.



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.



Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.



ООО СК «Сбербанк страхование» — дочерняя компания Сбербанка России, специализирующаяся на программах имущественного и личного страхования, кроме страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объём собранной страховой премии за 2019 год составил 20 млрд руб. (по данным МСФО). Входит в топ-10 универсальных страховых компаний РФ по объёму сборов. Рейтинговый класс по шкале «Эксперт РА» — ruAAА.

