Кассационный суд признал недопустимым приватизацию земель на Байкале

Компания, незаконно получившая землю на Байкале, проиграла суды
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (город Кемерово) проверил законность судебных постановлений нижестоящих судов Бурятии. Кассационный суд согласился с позицией природоохранного прокурора о неправомерности передачи участка побережья озера Байкал в частную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.
Ранее на севере Бурятии было установлено, что в собственности юридического лица незаконно находится 5,7 га лесных земель вблизи Байкала в местности Онокачанской губы.
История выбытия из государственной собственности данных земель началась с того, что в 2012 году участок по решению администрации Северо-Байкальского района Бурятии предоставили гражданину в собственность под строительство базы отдыха. Впоследствии собственником стало связанное с первичным владельцем юридическое лицо — ООО «Байкалремстрой-2».
Однако переданные земли полностью находятся в границах Центральной экологической зоны Байкала, а более половины участка составляют земли государственного лесного фонда. Несмотря на законодательный запрет на передачу такого земельного участка в частную собственность, муниципалитет, превышая свои полномочия, распорядился федеральной землей. Материалы прокурорской проверки были направлены в органы следствия для решения вопроса об уголовной ответственности должностных лиц.
Прокурор в судебном порядке оспорил права коммерческой организации на земельный участок.
Заинтересованные стороны не согласились с судебным актом, последовательно оспорив его в апелляционную и кассационную инстанции. Однако все доводы ответчиков суды отклонили.
- Данная судебная практика является очень значимой, так как отражает единство применения законов, пресекает неправомерное нахождение в частной собственности ценных байкальских земель, гарантирует гражданам свободное пользование берегами великого озера, - отмечают в Байкальской природоохранной прокуратуре.
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