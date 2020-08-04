Кассационный суд признал недопустимым приватизацию земель на Байкале

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Компания, незаконно получившая землю на Байкале, проиграла суды



Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (город Кемерово) проверил законность судебных постановлений нижестоящих судов Бурятии. Кассационный суд согласился с позицией природоохранного прокурора о неправомерности передачи участка побережья озера Байкал в частную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.



Ранее на севере Бурятии было установлено, что в собственности юридического лица незаконно находится 5,7 га лесных земель вблизи Байкала в местности Онокачанской губы.



История выбытия из государственной собственности данных земель началась с того, что в 2012 году участок по решению администрации Северо-Байкальского района Бурятии предоставили гражданину в собственность под строительство базы отдыха. Впоследствии собственником стало связанное с первичным владельцем юридическое лицо — ООО «Байкалремстрой-2».



Однако переданные земли полностью находятся в границах Центральной экологической зоны Байкала, а более половины участка составляют земли государственного лесного фонда. Несмотря на законодательный запрет на передачу такого земельного участка в частную собственность, муниципалитет, превышая свои полномочия, распорядился федеральной землей. Материалы прокурорской проверки были направлены в органы следствия для решения вопроса об уголовной ответственности должностных лиц.



Прокурор в судебном порядке оспорил права коммерческой организации на земельный участок.



Заинтересованные стороны не согласились с судебным актом, последовательно оспорив его в апелляционную и кассационную инстанции. Однако все доводы ответчиков суды отклонили.



- Данная судебная практика является очень значимой, так как отражает единство применения законов, пресекает неправомерное нахождение в частной собственности ценных байкальских земель, гарантирует гражданам свободное пользование берегами великого озера, - отмечают в Байкальской природоохранной прокуратуре.



