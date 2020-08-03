Сбербанк возобновил приём заявок на сельскую ипотеку по ставке от 2,7%

Сбербанк возобновил приём заявок по программе «Сельская ипотека»
Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при использовании сервиса «Электронная регистрация» — снижается до 2,7% годовых.
Приобрести жилье по программе можно:
• на вторичном рынке — у физического или юридического лица по договору купли-продажи;
• на первичном рынке — только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.
Условия программы:
• Объект недвижимости должен быть расположен в сельской местности. Участвуют все субъекты РФ, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
• Максимальная сумма кредита: для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа — 5 млн рублей, для остальных регионов — 3 млн рублей.
• Максимальный срок кредита — 25 лет.
• Минимальный первоначальный взнос — 15% от общей суммы кредита.
Оформить ипотеку по льготной программе со сниженной ставкой и найти жилье можно онлайн на DomClick.ru.
Программа действует до 31 декабря 2022 года. Новый ипотечный продукт создан на основе государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» с субсидированием процентной ставки.
- Спрос на сельскую ипотеку огромный. Когда мы стартовали с программой в мае этого года, выделенный Минсельхозом для банка годовой лимит — 97 миллионов рублей — был разобран за 8 часов. За это время банк принял примерно 1100 заявок. Мы рады снова предложить клиентам эту программу и надеемся, что она поможет тысячам людей по всей стране улучшить жилищные условия на выгодных условиях, - сообщил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.
Справка:
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк возобновил приём заявок на сельскую ипотеку по ставке от 2,7%
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