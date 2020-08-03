Сбербанк Онлайн стал лауреатом международной премии Red Dot

Сервисы и их образовательная направленность принесли банку победу в одной из ведущих международных премий в сфере дизайна и креативности



Сбербанк получил награду международной премии Red Dot за совокупность образовательных инициатив, реализованных в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. За последние годы в Сбербанк Онлайн появились несколько разных по формату информационных сервисов, с помощью которых теперь банк не только оповещает клиентов о существующих услугах и предложениях, но и рассказывает полезную информацию о финансах, технологиях и других темах. Именно за эту образовательную направленность приложение удостоилось премии Red Dot.



В октябре 2018 года на главном экране приложения Сбербанк Онлайн появились первые сториз — формат лаконичных текстов и соответствующих им визуалов, где сегодня полезная информация перемежается с развлекательной. Клиенты могут самостоятельно настроить контент, который они будут видеть в соответствие со своими интересами.



Летом 2019 года в диалогах Сбербанк Онлайн появились каналы — регулярно обновляемые тематические чаты, на которые пользователи могут подписаться и быть в курсе интересующих их тем. В каналах можно узнавать актуальное о недвижимости, финансах и, например, экологии. Сегодня аудитория каналов в приложении более 1 миллиона пользователей.



В июле 2020 года в Сбербанк Онлайн появился кабинет кибербезопасности с обучающими статьями и тестами по теме. Изучение материалов, которые помогут не попадаться на уловки мошенников, сейчас особенно актуально. За первые пять месяцев 2020 года Сбербанк зафиксировал более 1,3 миллиона попыток мошенничества, это в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа», Сбербанк:

«Мы начали с того, что искали в Сбербанк Онлайн форматы для рассказа о наших сервисах, а сегодня в тех же форматах мы уже говорим не только о себе, но и о таких темах, например, как финансовая грамотность и безопасность. Обращаясь к 60 миллионами слушателей, хочется говорить о важном и полезном. Мы рады, что эта работа заслужила высокую оценку такой престижной премии как Red Dot».



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



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