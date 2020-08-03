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«Водоканал» с физлицом создали муниципальную «управляшку» в Улан-Удэ

«Водоканал» с физлицом создали муниципальную «управляшку» в Улан-Удэ
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас на балансе муниципальной управляющей компании 57 домов

В Улан-Удэ в июне была создана первая муниципальная управляющая компания ООО «Мой комфортный дом». Ранее администрация города и комитет городского хозяйства неоднократно прорабатывал вопрос создания такого муниципального предприятия для обслуживания жилых домов.

- Но в связи с принятием закона о запрете создания МУП, было предложено создать предприятие с основной долей уставного капитала муниципалитета. Предложили создание общества с ограниченной ответственностью. Учредителем у нас выступило физическое лицо, в процентном соотношении у него 40% уставного капитала, а 60% уставного капитала у МУП «Водоканал», - сообщила начальник отдела жилищного хозяйства комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Светлана Григорьева.

Компания была создана на базе существующей управляющей организации, уже был укомплектован штат работников. Город не понёс затраты на создание новой организации, заверили в мэрии.

Сейчас в управлении новой организации находится 57 домов, которые расположены в Тальцах, Сосновом Бору, на станции Дивизионная и посёлке Звёздный.

- Когда люди узнали о создании муниципальной управляющей организации, очень много инициативных граждан изъявили желание поменять свою управляющую действующую организацию и перейти в нашу муниципальную организацию. Проводятся собрания специалистами ООО «Мой комфортный дом». Жители обеспокоены некачественной подготовкой к отопительному сезону, - добавила Светлана Григорьева.

В штате управляющей организации работают 38 человек, ещё 20 мест вакантны. Офисы ООО «Мой комфортный дом» расположены в Сосновом Бору, на 3 участке станции Дивизионная, улицах Буйко и Борсоева.
управляющие компании Водоканал
 
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