«Россия 24» рассказала о получателе гектара в Бурятии

На телеканале «Россия24» вышел репортаж, посвящённый предоставлению дальневосточных гектаров в Бурятии. Главным героем сюжета стал Валерий Лемешев, который занимается животноводством уже восемь лет, он разводит преимущественно местные породы скота. Бизнес ведёт со своим братом. Они начинали с 13 голов, сейчас в их хозяйстве 80 коров.
- Это именно маточного. В этом году мы собрали на двоих 60 телят. Ещё телятся по сей день, - рассказывает Валерий Лемешев.
Фермер получил дальневосточный гектар около своего хозяйства. Земля была сразу же засеяна зерном.
- Как только получили, сразу же внесли семена. И уже с первого года бесплатная земля нам даёт прибыль. Это очень хороший плюс для фермерского хозяйства и вообще для личного подсобного хозяйства, - поделился Валерий Лемешев.
- С февраля этого года «дальневосточный гектар» на территории Бурятии стал доступен для всех жителей регионов ДФО. Таких заявлений поступило у нас 52, они в работе. Шесть договоров уже заключено. То есть жители других регионов изъявили желание получить землю на территории республики, - рассказала «Россия24» первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Бурятии Марина Коротич.
Также в эфире телеканала перечислили плюсы получения земли – это строительство домов, развитие сельского хозяйства и туризма.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 1 августа программа «Дальневосточный гектар» в Бурятии стала доступна для всех жителей России.
Землёй можно будет пользоваться на протяжении пяти лет, без арендной платы и налогообложением. По истечению этого времени её можно оформить в собственность или в долгосрочную аренду.