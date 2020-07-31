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В Улан-Удэ идёт борьба за 97-й маршрут

В Улан-Удэ идёт борьба за 97-й маршрут
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Споры по конкурсу на обслуживание 97 маршрута идут в УФАС

Бурятское УФАС России приняло к рассмотрению жалобу индивидуального предпринимателя на действия организатора торгов – комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.
Предприниматель указывает на необоснованный допуск и признание победителем конкурса на перевозки по 97 маршруту ООО «Южный». Об этом сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.

Жалобу рассмотрят 6 августа. До принятия решения организатор торгов не вправе заключать договор с победителем.

В середине июля УФАС уже рассматривало две жалобы на данный конкурс. Тогда в действиях конкурсной комиссии были выявлены нарушения – необоснованно отказали в допуске к торгам ООО «Альянс» и ООО «Южный». Комиссия провела повторную процедуру оценки заявок, после чего перевозчики были допущены к конкурсу.

Кроме того, УФАС выявило признаки недобросовестной конкуренции в действиях одного из участников торгов. ООО «Южный» в своей заявке указало четыре транспортных средства, уже задействованных в пассажирских перевозках в Гусиноозёрске. Компания получила предупреждение, и в итоге данные автобусы не учитывались конкурсной комиссией при оценке заявки перевозчика. 
УФАС общественный транспорт
 
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