Споры по конкурсу на обслуживание 97 маршрута идут в УФАС
Бурятское УФАС России приняло к рассмотрению жалобу индивидуального предпринимателя на действия организатора торгов – комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.
Предприниматель указывает на необоснованный допуск и признание победителем конкурса на перевозки по 97 маршруту ООО «Южный». Об этом сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.
Жалобу рассмотрят 6 августа. До принятия решения организатор торгов не вправе заключать договор с победителем.
В середине июля УФАС уже рассматривало две жалобы на данный конкурс. Тогда в действиях конкурсной комиссии были выявлены нарушения – необоснованно отказали в допуске к торгам ООО «Альянс» и ООО «Южный». Комиссия провела повторную процедуру оценки заявок, после чего перевозчики были допущены к конкурсу.
Кроме того, УФАС выявило признаки недобросовестной конкуренции в действиях одного из участников торгов. ООО «Южный» в своей заявке указало четыре транспортных средства, уже задействованных в пассажирских перевозках в Гусиноозёрске. Компания получила предупреждение, и в итоге данные автобусы не учитывались конкурсной комиссией при оценке заявки перевозчика.
В Улан-Удэ идёт борьба за 97-й маршрут
Бизнес, Фото:
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