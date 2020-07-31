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В Бурятии на сельхозучастке выявили угольный карьер

В Бурятии на сельхозучастке выявили угольный карьер
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Нарушение земельного законодательства обнаружили проверяющие

Государственный инспектор Еравнинского межрайоного отдела управления Россельхознадзора провёл плановый рейдовый осмотр земельного участка. Участок общей площадью 60 га принадлежит на праве аренды ООО «Байкальская угольная компания» и предназначен для сельскохозяйственного производства.

- В ходе визуального осмотра надела выявлено нарушение земельного законодательства: на участке обнаружен карьер для добычи угля, выявлены признаки самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы. Данный факт квалифицируется как правонарушение, за которое предусмотрена административная ответственность, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Подготовлено мотивированное представление для проведения внеплановой проверки в отношении арендатора земельного участка.
уголь Россельхознадзор
 
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