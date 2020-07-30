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Расходы граждан России вышли на уровень 2019 года

Расходы граждан России вышли на уровень 2019 года
Бизнес, 
На SberIndex.ru появилось новое потребительское исследование

Во многом благодаря «коронавирусным» выплатам государства, в июле объёмы трат россиян вышли на уровень 2019 года. Об этом свидетельствует новое исследование на аналитическом портале SberIndex.ru.

Расходы потребителей становятся стабильнее. Например, они стали больше тратить на автомобили — не только на покупку (небольшой устойчивый рост относительно прошлого года: +5,5% на прошедшей неделе), но и на ремонт и техническое обслуживание. В категории «Автозапчасти и аксессуары» расходы на 12,9% выше, чем в то же время в 2019-м.

Бытовая техника и электроника тоже показывают существенный прирост трат — +33,5% к прошлому году. В целом, по данным СберИндекса, непродовольственные товары остаются заметно выше уровней 2019 г. (+10,1% г/г). А вот спрос на услуги стабилизировался на подавленных уровнях — то есть хуже, чем в марте, до «коронакризиса», когда траты в этом сегменте уже пошли на убыль. Сейчас он на 17,6% ниже, чем год назад.

Конечно, часть спроса физически не может вернуться из-за сохраняющихся запретов. Многие направления выездного туризма все ещё закрыты, входящий турпоток далёк от прошлогоднего. В некоторых регионах действуют свои ограничения, в том числе в крупных розничных секторах. Да и сами потребители не спешат раскошеливаться там, где тратить можно уже достаточно свободно. Покупки в кафе и ресторанах на прошедшей неделе были на 27,7% ниже, чем год назад, в салонах красоты и спа — на 21,7%.

В целом с 20 по 26 июля расходы жителей нашей страны оказались на 0,6% выше, чем в 2019 году. Индекс потребительской активности за неделю несколько снизился — с 77,1 до 74,7 пункта. Иными словами, покупки стали менее разнообразными, а восстановление спроса затухает.

Количество открытых торговых точек на прошедшей неделе было на 1,4% ниже, чем в среднем в феврале 2020 года. При этом 7,5% точек сектора услуг и 3,8% непродовольственных магазинов всё ещё не открылись. Зато продовольственных магазинов стало больше на 7%. Аналитики СберИндекса называют это распространенной стратегией адаптации бизнеса к ограничениям последних месяцев. Многие компании во время локдауна перепрофилировались из непродовольственных в продовольственные, а из сервисных — в торговые. Это позволило им продолжить работу и поможет, если придёт вторая волна пандемии, и ограничения возобновятся. Такая стратегия отчасти объясняет рост расходов на продовольственные товары, который СберИндекс фиксирует на протяжении всего «коронакризиса».

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

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