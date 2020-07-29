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В Улан-Удэ подрядчика заставляют переделать дорогу

В Улан-Удэ подрядчика заставляют переделать дорогу
Бизнес,  Фото:администрация Улан-Удэ
Сигнал о некачественном ремонте дороги поступил через соцсети

Подрядной организации, некачественно выполнявшей ремонт дорог по ул. Шумяцкого, 4 в Улан-Удэ направлено предписание об устранении выявленных нарушений. Подрядчик обязан заново уложить асфальтобетонное покрытие, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сигнал о плохой работе поступил от горожан в соцсетях.

– Мы благодарим горожан за бдительность. Для исполнения требований предписания подрядчик произведёт работы по демонтажу некачественно уложенного асфальтобетонного покрытия, повторной подготовки основания, уплотнению. Затем повторно уложит асфальтобетонное покрытие, – сообщили в администрации города.

Если подрядчик не исполнит предписание в установленный срок, то к нему будут применены штрафные санкции. В случаи повторного неисполнения предписания с ним будет расторгнут муниципальный контракт с последующим занесением организации в реестр недобросовестных поставщиков.

Подобное уже было в Улан-Удэ. Недавно на площади Советов меняли асфальт, который в прошлом году был уложен с нарушениями. Подрядчики проводили гарантийные работы за свой счёт.
дорожный ремонт
 
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