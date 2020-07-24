Через Сбербанк Онлайн можно заплатить штраф со скидкой 50%

Новый сервис позволит водителю узнать о штрафах ГИБДД, как только их выпишут
В мобильном приложении Сбербанк Онлайн появился новый сервис — подписка на оповещения о новых штрафах ГИБДД. Теперь, чтобы узнать, есть ли выписанный штраф, не нужно регулярно проверять раздел «Штрафы ГИБДД» в Сбербанк Онлайн или другие ресурсы.
Вместо этого, как только водителю выпишут штраф, он сразу получит пуш-уведомление от мобильного приложения Сбербанк Онлайн. Для того чтобы не пропустить эту важную информацию, необходимо в разделе «Платежи» выбрать вкладку «Налоги, штрафы, пошлины, бюджетные платежи», далее — «Штрафы ГИБДД» и «Поиск штрафов». Также нужно заполнить и сохранить номер свидетельства о регистрации ТС и номер водительского удостоверения.
Если у вас есть автомобиль или вы водитель, то для вас:
- уведомления, которые приходят моментально — сразу после того, как штраф был выписан. Если заплатить штраф в первые 20 дней с момента нарушения, то вы сможете сделать это с 50% скидкой, комиссия за перевод составит всего 1%;
- уплата штрафа непосредственно в Сбербанк Онлайн. Никуда не придётся идти, но если вам удобно, то заплатить штраф можно и в отделении банка;
- внесение данных о водителе и автомобиле только один раз, больше их вносить не надо будет — приложение запомнит их раз и навсегда;
- удобный интерфейс, в котором все штрафы находятся в отдельном разделе, а уплаченные и неуплаченные выделены по-разному;
- история оплат, можно распечатать квитанцию об уплате в любой момент, все подтверждения операций хранятся в приложении;
- при наличии квитанции со штрафом — возможность заплатить штраф в два действия, просто отсканировав штрихкод.
Справка
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Через Сбербанк Онлайн можно заплатить штраф со скидкой 50%
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