Владимир Гранат покинул ФК «Рубин»





В 2019 году Гранат был одним из героев выпуска программы «С чего начинается футбол» на федеральном канале «Матч ТВ». Программа была посвящена детскому футболу в Улан-Удэ





В Улан-Удэ в последний раз приезжал в декабре 2019 года, на турнир «Кубок друзей», посвящённый памяти Антона Иванова, Вадима Головко, а также первого тренера Граната Владимира Белобородова.



Владимир Гранат уроженец Улан-Удэ, учился в местной школе № 65. Первые спортивные шаги делал в улан-удэнской футбольной школе «Локомотив».



