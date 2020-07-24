 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Июля

23 Июля

Популярное

Владимир Гранат покинул ФК «Рубин»

Владимир Гранат покинул ФК «Рубин»
Бизнес, 
Футбольный клуб «Рубин» не продлил контракт с уроженцем Улан-Удэ

Казанский футбольный клуб «Рубин» отказался от защитника Владимира Граната.

«Владимир Гранат покинул футбольный клуб «Рубин» в связи с истечением срока контракта. ФК «Рубин» благодарит Владимира за время, проведенное в нашем клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!» - говорится в сообщении ФК «Рубин».

Гранат выступал за «Рубин» с июля 2017 года, сыграл 46 матчей.

В чемпионате России-2019/20 «Рубин» финишировал на десятом месте.

Ранее Владимир Гранат играл в «Ростове», «Динамо» и «Спартаке». С 2013 по 2018 год участвовал в играх сборной России.

Как сообщал «Байкал-Daily», привлекался Гранат и во время чемпионата мира-2018, который проводился в Москве. Тогда, как и вся российская сборная, получил звание заслуженного мастера спорта всего лишь за выход в ¼ чемпионата мира

В 2019 году Гранат был одним из героев выпуска программы «С чего начинается футбол» на федеральном канале «Матч ТВ». Программа была посвящена детскому футболу в Улан-Удэ.

В Улан-Удэ в последний раз приезжал в декабре 2019 года, на турнир «Кубок друзей», посвящённый памяти Антона Иванова, Вадима Головко, а также первого тренера Граната Владимира Белобородова.

Владимир Гранат уроженец Улан-Удэ, учился в местной школе № 65. Первые спортивные шаги делал в улан-удэнской футбольной школе «Локомотив».

спорт футбол Владимир Гранат
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Владимир Гранат покинул ФК «Рубин»
Владимир Гранат покинул ФК «Рубин»
Бизнес, 24.07.2020
Футбольный клуб «Рубин» не продлил контракт с уроженцем Улан-Удэ
В Бурятии подали 1,6 тыс заявок на субсидию на дезинфекцию
В Бурятии подали 1,6 тыс заявок на субсидию на дезинфекцию
Бизнес, 23.07.2020
Размер субсидии составляет 15 тысяч рублей
На Байкале предпринимателя заставили убрать свалку
На Байкале предпринимателя заставили убрать свалку
Бизнес, 23.07.2020
Фотографии свалки выложили в соцсети
В Бурятии лесозаготовители захламили площадки
В Бурятии лесозаготовители захламили площадки
Бизнес, 23.07.2020
Это может стать причиной распространения вредителей
Иркутский «Экспериментарий» спасли от закрытия
Иркутский «Экспериментарий» спасли от закрытия
Бизнес, 23.07.2020
С музея не будут брать аренду за месяцы простоя
Кальяны и электронные сигареты запретят использовать в общественных местах
Кальяны и электронные сигареты запретят использовать в общественных местах
Бизнес, 23.07.2020
Госдума одобрила проект, приравнивающий кальяны и вейпы к сигаретам
Коллекторы позвонили жительнице Бурятии 70 раз
Коллекторы позвонили жительнице Бурятии 70 раз
Бизнес, 23.07.2020
Они требовали вернуть несуществующий долг
Сбербанк профинансировал Аэрофлот на 1,8 млрд рублей
Сбербанк профинансировал Аэрофлот на 1,8 млрд рублей
Бизнес, 22.07.2020
5 компаниям группы была предложена госпрограмма кредитования под 2%
В Бурятии помогут бизнесу, которому пока нельзя работать
В Бурятии помогут бизнесу, которому пока нельзя работать
Бизнес, 22.07.2020
Ещё не открывшемуся общепиту внутри торговых центров уже подняли арендную плату
В Бурятии кафе нарушают правила рассадки клиентов
В Бурятии кафе нарушают правила рассадки клиентов
Бизнес, 22.07.2020
Вопрос о возможном закрытии общепита остаётся открытым
В Улан-Удэ закрыли пивнушку без санузла для персонала
В Улан-Удэ закрыли пивнушку без санузла для персонала
Бизнес, 22.07.2020
Предприниматель с марта не смог исправить нарушение
В Улан-Удэ обанкротившийся застройщик препятствовал конкурсному управляющему
В Улан-Удэ обанкротившийся застройщик препятствовал конкурсному управляющему
Бизнес, 22.07.2020
Руководитель организации не передал документы конкурсному управляющему
Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки
Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки
Бизнес, 22.07.2020
Заявки можно подать онлайн без справки об остатке задолженности
В Бурятии поддержат владельцев частных бассейнов
В Бурятии поддержат владельцев частных бассейнов
Бизнес, 21.07.2020
Деньги выделят за счёт отменённых спортивных состязаний

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^