Владимир Гранат покинул ФК «Рубин»

Казанский футбольный клуб «Рубин» отказался от защитника Владимира Граната.
«Владимир Гранат покинул футбольный клуб «Рубин» в связи с истечением срока контракта. ФК «Рубин» благодарит Владимира за время, проведенное в нашем клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!» - говорится в сообщении ФК «Рубин».
Гранат выступал за «Рубин» с июля 2017 года, сыграл 46 матчей.
В чемпионате России-2019/20 «Рубин» финишировал на десятом месте.
Ранее Владимир Гранат играл в «Ростове», «Динамо» и «Спартаке». С 2013 по 2018 год участвовал в играх сборной России.
Как сообщал «Байкал-Daily», привлекался Гранат и во время чемпионата мира-2018, который проводился в Москве. Тогда, как и вся российская сборная, получил звание заслуженного мастера спорта всего лишь за выход в ¼ чемпионата мира.
В 2019 году Гранат был одним из героев выпуска программы «С чего начинается футбол» на федеральном канале «Матч ТВ». Программа была посвящена детскому футболу в Улан-Удэ.
В Улан-Удэ в последний раз приезжал в декабре 2019 года, на турнир «Кубок друзей», посвящённый памяти Антона Иванова, Вадима Головко, а также первого тренера Граната Владимира Белобородова.
Владимир Гранат уроженец Улан-Удэ, учился в местной школе № 65. Первые спортивные шаги делал в улан-удэнской футбольной школе «Локомотив».
Владимир Гранат уроженец Улан-Удэ, учился в местной школе № 65. Первые спортивные шаги делал в улан-удэнской футбольной школе «Локомотив».