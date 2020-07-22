В Бурятии помогут бизнесу, которому пока нельзя работать

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Бизнес,  Фото:пресс-служба правительства РБ
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21 июля на штабе по обеспечению устойчивого развития экономики главе Бурятии Алексею Цыденову о своих проблемах рассказали предприниматели из отраслей, деятельность которых ещё не возобновлена из-за пандемии.

Работающие в сфере дополнительного образования предприниматели попросили смягчить ограничительные мероприятия, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

- Вопрос по дополнительному образованию мы 23 июля выносим на штаб по коронавирусу. Роспотребнадзор готов рассмотреть снятие ограничений на проведение индивидуальных занятий при условии соблюдения всех санитарно-профилактических мероприятий. Также определимся по понятию «групповое занятие». Посмотрим, что считать группой – два, три или пять учеников, - сообщил Алексей Цыденов.

Также глава Бурятии поручил минпромторгу рассчитать расходы владельцев аттракционов на коммунальные платежи, охрану и другие затраты простаивающих парков, чтобы рассмотреть возможность поддержки предпринимателей.

Ряд представителей общепита, расположенного внутри торговых центров, деятельность которых ещё не возобновлена, сообщили, что торговые центры повысили им арендную плату после разрешения на работу для коллег с отдельным входом. Алексей Цыденов попросил минпромторг организовать совещание для владельцев торговых центров, чтобы решить вопрос роста арендной платы.

Кроме того, предприниматели попросили усовершенствовать отдельные услуги центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Глава региона поручил минэкономики и минпромторгу нормативно закрепить продление сроков микрозайма при отсрочке на аналогичный период и сделать предложения по изменению ставки рефинансирования в соответствии с ключевой ставкой ЦБ.

Сегодня в республике деятельность не возобновили расположенные внутри торговых центров предприятия общественного питания, кинотеатры, организации дополнительного образования, плавательные бассейны. Также ограничена организация конференций, выставок и развлечений.


предприниматели коронавирус профилактика
 
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