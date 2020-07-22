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В Бурятии кафе нарушают правила рассадки клиентов

В Бурятии кафе нарушают правила рассадки клиентов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Вопрос о возможном закрытии общепита остаётся открытым

В Бурятии остаётся открытым вопрос о возможном очередном закрытии всех кафе и ресторанов. Как сообщал «Байкал-Daily», об этой угрозе стало известно в начале недели. Всё из-за нарушений антиковидных требований, которые выявляют надзорные органы в точках общепита. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил обеспечить мониторинг работы организаций общественного питания. «И в случае повторяющихся нарушений до 1 августа принять решение о полном закрытии организаций общественного питания в Улан-Удэ. Уже скоро 1 сентября, начало учебного года, нам не нужно ухудшение эпидситуации к этому времени. Необходимо принять все меры для ее стабилизации», - поручил глава Бурятии.

Сегодня в управлении Роспотребнадзора по Бурятии сообщили о ситуации с общепитом. На 22 июля остается приостановленной деятельность двух организаций – закусочной в посёлке Восточный по ул. Мунгонова, 40/2 и закусочной «Виктория» в Кикинском лесничестве.

Деятельность 11 организаций возобновлена в связи с устранением ранее выявленных нарушений.

На прошлой неделе при обследовании девяти предприятий общественного питания были выявлены следующие нарушения:

- рассадка за одним столом составляла более четырёх человек;

- у работников предприятий отсутствовали справки о прохождении медицинского осмотра, подтверждающие отсутствие контакта с инфекционным больным;

- отсутствовал запас дезинфицирующих средств и кожных антисептиков для посетителей и персонала;

- не выполнялись условия для соблюдения технологии мытья и дезинфекции посуды.

Управление Роспотребнадзора по Бурятии возбудило административные производства по ст. 6.3 ч. 1, 2. В отношении «Шашлычной» на ул. Конечная,1 применена мера в виде временного запрета деятельности.

Всего суды республики по фактам нарушений противоэпидемического режима в условиях повышенной готовности по COVID-19 приостанавливали работу 13-ти организаций общественного питания.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 22 июля в Бурятии зарегистрировано 3786 случаев заражения COVID-19 (всего +19 за сутки).

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