 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Июля

Сбербанк расскажет о Дальневосточной ипотеке

21 Июля

Популярное

Сбербанк профинансировал Аэрофлот на 1,8 млрд рублей

Сбербанк профинансировал Аэрофлот на 1,8 млрд рублей
Бизнес, 
5 компаниям группы была предложена госпрограмма кредитования под 2%

Сбербанк финансирует пять компаний группы «Аэрофлот» на общую сумму 1,8 млрд рублей по госпрограмме кредитования на зарплату под 2% годовых. Все кредиты выданы на срок до 30 июня 2021 года.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка:
«Мы находимся в постоянном диалоге с клиентами авиаотрасли, которая находится в особом фокусе в последнее время. Мы уже реализовали ряд сделок с нашим давним и надёжным партнёром — группой «Аэрофлот» — в рамках различных государственных программ. В рамках нового финансирования был предоставлен льготный кредит авиакомпании «Россия» на сумму 638 млн рублей. Остальные средства пойдут на поддержку авиакомпаний «Аврора» и «Победа», также кредиты будут предоставлены поставщику бортового питания «Аэромар» и гостиничному оператору «Шеротель». Мы рассчитываем, что такая комплексная поддержка поможет группе «Аэрофлот» максимально оперативно возобновить свою деятельность».

Государственная программа кредитования на зарплату под 2% годовых реализуется в рамках постановления правительства РФ №696 от 16 мая 2020 года. Согласно условиям программы, при сохранении компанией не менее 90% персонала 100% кредита и проценты по нему будут списаны начиная с 1 апреля 2021 года (при сохранении не менее 80% занятости — 50%). Получить кредит могут коммерческие компании и социально ориентированные некоммерческие организации. Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заёмщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита — до 30 июня 2021 года.

Сбербанк

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк банки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии помогут бизнесу, которому пока нельзя работать
В Бурятии помогут бизнесу, которому пока нельзя работать
Бизнес, 22.07.2020
Ещё не открывшемуся общепиту внутри торговых центров уже подняли арендную плату
В Бурятии кафе нарушают правила рассадки клиентов
В Бурятии кафе нарушают правила рассадки клиентов
Бизнес, 22.07.2020
Вопрос о возможном закрытии общепита остаётся открытым
В Улан-Удэ обанкротившийся застройщик препятствовал конкурсному управляющему
В Улан-Удэ обанкротившийся застройщик препятствовал конкурсному управляющему
Бизнес, 22.07.2020
Руководитель организации не передал документы конкурсному управляющему
Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки
Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки
Бизнес, 22.07.2020
Заявки можно подать онлайн без справки об остатке задолженности
В Бурятии поддержат владельцев частных бассейнов
В Бурятии поддержат владельцев частных бассейнов
Бизнес, 21.07.2020
Деньги выделят за счёт отменённых спортивных состязаний
В 7 районах Забайкалья предприниматели могут получить налоговые льготы
В 7 районах Забайкалья предприниматели могут получить налоговые льготы
Бизнес, 21.07.2020
Помимо этого, ставки налога снижены в краевой столице
Сбербанк рассказал о новых возможностях для развития малого бизнеса Бурятии
Сбербанк рассказал о новых возможностях для развития малого бизнеса Бурятии
Бизнес, 21.07.2020
В вебинаре участвовало более 30 предпринимателей
В Улан-Удэ выделили земли под домостроительный комбинат
В Улан-Удэ выделили земли под домостроительный комбинат
Бизнес, 21.07.2020
Землю в аренду без торгов получил «Бургражданстрой»
В Улан-Удэ во дворе вскрыли новый асфальт
В Улан-Удэ во дворе вскрыли новый асфальт
Бизнес, 21.07.2020
Практически сразу после укладки нового асфальта во дворе начали ремонт теплосетей
Жителям Бурятии разрешили ходить в сауны и бани
Жителям Бурятии разрешили ходить в сауны и бани
Бизнес, 21.07.2020
Сауны и бани возобновили работу после долгого простоя
В Бурятии ожидают рекордный урожай арбузов
В Бурятии ожидают рекордный урожай арбузов
Бизнес, 21.07.2020
Оронгойские арбузы, в отличие от привозных, более сочные  
В Бурятии частные детсады лишат субсидий за антиковидные нарушения
В Бурятии частные детсады лишат субсидий за антиковидные нарушения
Бизнес, 21.07.2020
В пяти частных детских садах ранее были выявлены санитарные нарушения
Сбербанк расскажет о Дальневосточной ипотеке
Сбербанк расскажет о Дальневосточной ипотеке
Бизнес, 21.07.2020
23 июля состоится вебинар «Дальневосточная ипотека. Как купить свое жилье?»
В Бурятии золотодобытчики загрязняют реки
В Бурятии золотодобытчики загрязняют реки
Бизнес, 21.07.2020
Возбуждено шесть уголовных дел, связанных с добычей рассыпного золота

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^