Сбербанк профинансировал Аэрофлот на 1,8 млрд рублей

5 компаниям группы была предложена госпрограмма кредитования под 2%
Сбербанк финансирует пять компаний группы «Аэрофлот» на общую сумму 1,8 млрд рублей по госпрограмме кредитования на зарплату под 2% годовых. Все кредиты выданы на срок до 30 июня 2021 года.
Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка:
«Мы находимся в постоянном диалоге с клиентами авиаотрасли, которая находится в особом фокусе в последнее время. Мы уже реализовали ряд сделок с нашим давним и надёжным партнёром — группой «Аэрофлот» — в рамках различных государственных программ. В рамках нового финансирования был предоставлен льготный кредит авиакомпании «Россия» на сумму 638 млн рублей. Остальные средства пойдут на поддержку авиакомпаний «Аврора» и «Победа», также кредиты будут предоставлены поставщику бортового питания «Аэромар» и гостиничному оператору «Шеротель». Мы рассчитываем, что такая комплексная поддержка поможет группе «Аэрофлот» максимально оперативно возобновить свою деятельность».
Государственная программа кредитования на зарплату под 2% годовых реализуется в рамках постановления правительства РФ №696 от 16 мая 2020 года. Согласно условиям программы, при сохранении компанией не менее 90% персонала 100% кредита и проценты по нему будут списаны начиная с 1 апреля 2021 года (при сохранении не менее 80% занятости — 50%). Получить кредит могут коммерческие компании и социально ориентированные некоммерческие организации. Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заёмщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита — до 30 июня 2021 года.
Сбербанк
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк профинансировал Аэрофлот на 1,8 млрд рублей
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