В Улан-Удэ во дворе вскрыли новый асфальт



- Мы два года обращались в диспетчерскую ремонтно-эксплуатационного участка «ТГК-14». Снимали и отсылали фото и видео «парящего» колодца возле дома Геологическая, 17. Но ответа не поступало. Месяц назад неожиданно пожелтели и засохли два больших дерева возле магазина, как выяснилось позже, причина была в том, что из сгнивших и дырявых труб бежала горячая вода, которая повредила корни. Наконец, мы обратились за помощью в администрацию Октябрьского района. В пятницу 17 июля мне позвонили из диспетчерской и попросили убрать автомашину возле магазина, чтобы произвести раскопку. Совпадение или нет, но днём ранее комиссия комитета городского хозяйства как раз приняла наш двор после ремонта, - сообщила председатель ТСЖ «Лидер» Наталья Сафонова.





В Улан-Удэ в свежеоотремонтированном дворе дома по улице Геологическая, 17, вскрыли новый асфальт. Это сделали представители «ТГК-14», заявили в комитета городского хозяйства администрации города.Ремонт во дворе этого дома начался в мае. Здесь заменили бордюры и вместо старого асфальта положили новый. «Но тут «ТГК-14» неожиданно решило отреагировать на более чем двухлетние запросы и жалобы местной управляющей организации на расположенный рядом с домом «парящий» колодец тепловой камеры и провести капитальный ремонт теплотрассы», - рассказывают в комитете городского хозяйства.По ситуации с повреждением отремонтированного двора по ул. Геологическая, 17 комитет городского хозяйства направил официальное письмо генеральному директору ПАО «ТГК-14» Алексею Лизунову. В нём отмечается, что «ранее в ваш адрес были направлены обращения о необходимости проведения ремонта указанного участка сетей, в том числе о парении колодца вблизи указанного дома, однако обращения проигнорированы. В итоге жители несут двойные неудобства в комфортности проживания и находятся в недоумении от такой абсурдной ситуации, когда после проведённого асфальтирования ПАО «ТГК-14» проводит ремонт тепловых сетей».