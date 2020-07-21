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Сбербанк рассказал о новых возможностях для развития малого бизнеса Бурятии.

Сбербанк рассказал о новых возможностях для развития малого бизнеса Бурятии.
Бизнес, 
В вебинаре участвовало более 30 предпринимателей

Байкальский банк Сбербанка провёл вебинар для представителей малого бизнеса Бурятии. В онлайн-встрече приняли участие более 30 предпринимателей.

Спикерами вебинара выступили управляющий Бурятским отделением Сбербанка Антон Соколов, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка Оксана Лобова, председатель БРО «Опора России» Владимир Манжуев и начальник управления продаж малому бизнесу Бурятского отделения Сбербанка Ольга Хингелова.

Оксана Лобова рассказала о текущих макроэкономических трендах и развитии бизнеса в регионах и в России в целом, а также представила предпринимателям Бурятии новую аналитическую площадку, на которой можно найти актуальную региональную информацию:
«У Сбербанка сегодня есть интересный партнёр – портал СберИндекс. Это новый бесплатный ресурс, который в режиме реального времени показывает данные и аналитику об изменениях экономической ситуации в России. Это удобный инструмент для сравнения своего бизнеса с картиной развития аналогичного бизнеса в стране. Данные по потребительской активности, изменению расходов населения на товары и услуги, изменению зарплат, торговым оборотам и многое другое доступны для анализа на нашем ресурсе».

Управляющий Бурятским отделением Сбербанка провёл презентацию антикризисных мер поддержки бизнесу, которые разработаны и реализуются Сбербанком в настоящее время: реструктуризация кредитов в соответствии с ФЗ-106, упрощённая реструктуризация, кредит «На зарплату под 0%», кредит «Господдержка. 2%». Антон Соколов также рассказал предпринимателям об отмене банковских комиссий, в случае если на счетах организации нет движения денежных средств; об отмене сервисной оплаты за оборудование эквайринга – по терминалам, кассам и смарт-терминалам за март, апрель и май, а также снижение комиссии по интернет-эквайрингу.

Ольга Хингелова дополнительно рассказала о новых возможностях развития бизнеса с помощью продуктов банка: интернет-эквайринга, продукта «Плати QR» (приём платежей без терминала) и платформы доставки еды «Delivery Club». Для оптимизации процессов и сохранения безопасности расчётов банк в настоящее время предлагает такие продукты, как «юрист для бизнеса», аккредитив и сервис бухгалтерского аутсорсинга СберРешения.

О региональных мерах поддержки бизнеса – таких, как снижение ставки до 7,5% по НВД, отсрочка налогов за 2 квартал, снижение налогов на недвижимое имущество, освобождение от уплаты арендных платежей арендатору государственного имущества, предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг и многое другое участникам вебинара рассказал спикер от «Опоры России»-Владимир Манжуев. Он акцентировал особое внимание слушателей на количестве заявок от предпринимателей республики, поступивших по каждой программе.

Справка

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк банки малый бизнес
 
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