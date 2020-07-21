Оронгойские арбузы, в отличие от привозных, более сочные
Рекордный урожай местных арбузов ожидается в этом году, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии.
1 августа на оронгойских полях в Иволгинском районе Бурятии начнётся сбор урожая арбузов. В этом году молодой аграрий Дмитрий Вихрев увеличил площадь посадки и планирует собрать рекордные для его крестьянско-фермерского хозяйства 150 тонн арбузов. Фермер утверждает – арбузов в этом году хватит на всех.
За три года местные арбузы очень полюбились жителям Бурятии. Оронгойские ягоды обладают насыщенным вкусом и сочностью, ведь они созревают на корню. Привозные арбузы имеют другой вкус, потому что созревают по дороге сюда.
Ранее «Байкал-Daily» сообщал о фермере, уроженце Узбекистана, который начал заниматься в Бурятии выращиванием арбузов.
В Бурятии ожидают рекордный урожай арбузов
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