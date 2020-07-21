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В Бурятии ожидают рекордный урожай арбузов

В Бурятии ожидают рекордный урожай арбузов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Оронгойские арбузы, в отличие от привозных, более сочные

Рекордный урожай местных арбузов ожидается в этом году, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии.

1 августа на оронгойских полях в Иволгинском районе Бурятии начнётся сбор урожая арбузов. В этом году молодой аграрий Дмитрий Вихрев увеличил площадь посадки и планирует собрать рекордные для его крестьянско-фермерского хозяйства 150 тонн арбузов. Фермер утверждает – арбузов в этом году хватит на всех.

За три года местные арбузы очень полюбились жителям Бурятии. Оронгойские ягоды обладают насыщенным вкусом и сочностью, ведь они созревают на корню. Привозные арбузы имеют другой вкус, потому что созревают по дороге сюда.

Ранее «Байкал-Daily» сообщал о фермере, уроженце Узбекистана, который начал заниматься в Бурятии выращиванием арбузов.

арбузы сельское хозяйство
 
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