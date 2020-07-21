Сбербанк расскажет о Дальневосточной ипотеке

23 июля состоится вебинар «Дальневосточная ипотека. Как купить свое жилье?»



Байкальский банк ПАО Сбербанк приглашает принять участие в вебинаре «Дальневосточная ипотека. Как купить свое жильё?». Онлайн-встреча состоится 23 июля в 10:00 (время местное).



Специалисты банка расскажут об условиях кредитования, требованиях банка к заёмщикам, возможных целях использования кредитной программы, способах подачи заявки на ипотеку.



Для регистрации и участия в вебинаре пройдите по ссылке https://events.webinar.ru/20053013/5636219. Повтор вебинара пройдёт 23 июля в 19:00 (время местное). Для регистрация в вечерней встрече пройдите по ссылке https://events.webinar.ru/20053013/5682921.



Если вы не сможете посетить вебинары в указанное время, просто пройдите предварительную регистрацию по одной из ссылок и получите видеозапись вебинара на электронную почту.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



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