Сбербанк расскажет о новых возможностях кредитования покупателей

Вебинар проводится для предпринимателей сферы торговли
Байкальский банк ПАО Сбербанк приглашает принять участие в вебинаре «POS-кредитование офлайн и онлайн», который состоится 22 июля в 10:00 (время иркутское).
Специалисты банка расскажут о новой программе предоставления потребительских кредитов покупателям розничной торговой сети и интернет-магазинов без посещения банка. Предприниматели узнают о том, какие преимуществах будут им доступны при подключении к программе.
Для регистрации и участия во встрече пройдите по ссылке https://events.webinar.ru/20053013/5627999 или воспользуйтесь QR-кодом
Если вы не сможете посетить вебинар в указанное время, просто пройдите предварительную регистрацию по ссылке и получите видеозапись вебинара на электронную почту.
Справка
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Возрастное ограничение 18+
Сбербанк расскажет о новых возможностях кредитования покупателей
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