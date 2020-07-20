Сбербанк сбережёт около 7 миллионов листов бумаги в год

Банк одним из первых в России начал заключать электронные трудовые договоры



Сбербанк сделал ещё один шаг на пути цифровизации кадровых процессов внутри компании. Банк в числе первых присоединился к государственной инициативе (122-ФЗ), позволяющей подписывать документы, связанные с трудовой деятельностью в электронном виде. В том числе трудовой договор, который заключается между работодателем и сотрудником при приёме на работу.



До настоящего времени трудовой договор был одним из документов, для подписания которого, согласно требованиям закона, была необходима подпись сотрудника на бумажном носителе. Теперь это можно делать с использованием цифровой подписи.



Электронный документооборот представлен во всех сферах профессиональной деятельности сотрудников Сбербанка, постоянно внедряются новые сервисы и улучшаются существующие. Более 80% наиболее востребованных HR-сервисов уже переведены в мобильное приложение, которым пользуются более 90% сотрудников банка.



Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель блока HR Сбербанка:

«Инструменты и процессы HR меняются в цифровую сторону – это в наши дни происходит естественно и очень быстро. Бывает, что закон отстаёт от жизни, как это было с оформлением трудовых договоров. Теперь, с внедрением этого важного новшества, будет больше порядка, удобства, прозрачности. К тому же электронное оформление на работу в масштабе Сбербанка сэкономит в год около 7 млн листов бумаги».



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.



Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.



