Сбербанк предложил новый способ покупок в кредит в магазинах

Клиенты Сбербанка смогут приобретать товары в кредит, оформив его через платёжный терминал



Сервис «Покупай со Сбербанком» расширил свои возможности и теперь предлагает клиентам кредитование офлайн-покупок в розничных магазинах. Клиенты Сбербанка могут оформить кредит на покупку товара непосредственно на кассе магазина. Весь процесс займёт не более 5 минут. Ранее товары в кредит через сервис «Покупай со Сбербанком» можно было приобрести только онлайн через сайт платформы.



Как это работает?

- Покупатель сообщает о своем желании оформить кредит продавцу в магазине, подключенному к сервису «Покупай со Сбербанком»;

- Вставляет/прикладывает свою дебетовую карту Сбербанка и вводит ПИН-код в стандартный платёжный терминал для безналичной оплаты (POS-терминал) Сбербанка, чтобы пройти аутентификацию, подать заявку на кредит и подписать кредитный договор с помощью цифровой подписи;

- После завершения оформления продавец передаёт товар покупателю.



Почему это удобно и безопасно для клиентов?

- Не нужно заполнять анкету и подписывать бумажный договор;

- Не нужно предъявлять никаких документов;

- Данные клиента не передаются продавцу и третьим лицам;

- Весь процесс занимает порядка 5 минут.



Новый процесс не имеет аналогов не только на российском, но и на мировом рынке POS-кредитования. Он уже доступен более чем в 1100 магазинах по всей стране. Сервис постоянно расширяет свою партнёрскую сеть и подключает новых партнеров.



Светлана Кирсанова, заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка:

«Новый сервис POS-кредитования в розничных магазинах будет востребован и у покупателей, и у бизнеса. Для клиентов такой способ получения кредита станет лёгким и понятным, практически таким же, как и привычная оплата картой. А у бизнеса появится возможность оптимизировать свои расходы на дополнительное рабочее место кредитного эксперта, что позволит предпринимателям даже с ограниченной площадью помещения и небольшим штатом сотрудников предоставить своим покупателям возможность совершать покупки в кредит».



Новый способ кредитования внедряется в рамках развития сервиса «Покупай со Сбербанком»: ранее товары в кредит через сервис можно было приобрести только онлайн. «Покупай со Сбербанком» — сервис кредитования, который объединяет клиентов и магазины в рамках процесса оформления покупки в кредит. Весь процесс оформления покупки в кредит происходит онлайн или в розничном магазине партнёра, не требует посещения банка или визита курьера для подписания кредитного договора. В настоящий момент к платформе подключено более 2200 офлайн- и онлайн-партнёров, в том числе re:Store, Acer, Holodilnik.ru, Lazurit, Asus, Беру и многие другие.



На территории Байкальского банка Сбербанка новый формат кредитования уже доступен во всех четырёх регионах присутствия банка. Среди крупных партнёров проекта торговые компании- «Автотрейд», «Мауро», «Стройград» (Иркутская область), «Снежный барс», «МегаТехника» (Бурятия), «Метр» (Забайкальский край), Сеть техники «Лена» (Якутия) и т.д.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.



Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

