Жители Бурятии совершили более 1500000 безналичных поездок в 2020 году

В республике растёт популярность транспортного эквайринга



Байкальский банк Сбербанка развивает в регионах транспортный эквайринг. Сервис безналичной оплаты проезда в общественном транспорте в настоящее время доступен и в Улан-Удэ. Жители города демонстрируют растущий интерес к безналичной оплате транспортных поездок.



По итогу первого полугодия 2020 года жители Бурятии совершили 1 553 267 безналичных оплат проезда банковскими картами. Для оплаты поездки пассажиру достаточно приложить к терминалу свою бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay. Система для приёма безналичных платежей позволяет быстро и безопасно принять оплату за проезд.



Динамика популярности транспортного эквайринга показывает стабильный рост, так в первом квартале 2018 года жителями Бурятии было совершено 153 572 безналичных оплат в общественном транспорте, в аналогичном периоде 2019 года – 536 891 (+350%), а в первом квартале 2020 года – зафиксировано уже 1 168 245 безналичных поездок (+218 % к аналогичному периоду 2019 года).



Дмитрий Никифоров, менеджер по развитию партнёров регионального госсектора управления торгового эквайринга Байкальского банка Сбербанка:

«Байкальский банк продолжает работу по переводу повседневных платежей населения регионов в безналичное пространство. Бесконтактные формы оплаты особенно сейчас, в период пандемии, становятся всё больше приоритетными в жизни людей. Для тех, кто пользуется общественным транспортом, это технологическое решение является надёжным помощником в системе мер личной безопасности, не говоря уже о том, что эквайринг экономит время. Безналичный мир ежегодно расширяет свои границы. Миллионы поездок безналично оплаченных – это главный аргумент «за». Статистика транспортных проектов, реализуемых в Байкальском Банке Сбербанка с 2017 года, показывает, что жителям регионов действительно удобно при покупке билета в общественном транспорте пользоваться именно банковской картой или смартфоном».



На территории присутствия Байкальского банка – в Иркутской области, Бурятии, Якутии, Забайкальском крае, с помощью транспортного эквайринга Сбербанка безналично в первом полугодии 2020 года было совершено 5 069 232 поездок в общественном транспорте.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.



Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

