Частные инвесторы получили бесплатный доступ к новому сервису Сбербанка

Аналитику и прогнозы представит команда Sberbank Investment Research



Сбербанк представляет новый сервис для частных инвесторов – ежедневную аналитику и прогнозы от команды профессиональных аналитиков Sberbank Investment Research. Новый формат запущен на информационной платформе «Инвестиции. Доходчиво» — проекте, который рассказывает об инвестиционных идеях, инструментах, лайфхаках для начинающих инвесторов и помогает разбираться в трендах и тонкостях инвестиционного рынка.



Доступ к ежедневной профессиональной рыночной аналитике предоставляется на бесплатной основе для всех посетителей платформы.



Инвесторы, которым необходима более подробная и расширенная аналитика, могут стать клиентами брокерского обслуживания Сбербанка и подключить тариф «Инвестиционный», позволяющий получать эксклюзивную аналитическую поддержку от Sberbank Investment Research.



Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка:

«Последние годы число частных инвесторов в России растёт ежемесячно. Только в Сбербанке за год количество открытых брокерских счетов увеличилось более чем вдвое — с 700 тысяч до 1,7 миллионов. Для эффективных инвестиций как новым, так и опытным инвесторам, необходимо обладать актуальной информацией об изменениях на рынке. Наш новый сервис с оперативной аналитикой и прогнозами по основным направлениям, таким как нефть, рубль, рынок акций и облигаций, полностью закрывает эту потребность. Уверен, что экспертиза нашей аналитической команды поможет инвесторам ещё более осознанно подходить к сбережениям и инвестициям и приумножить свой капитал».



Sberbank Investment Research – крупнейшая аналитическая команда, освещающая российский фондовый рынок. Аналитики Сбербанка представляют наиболее полную информацию о ситуации и динамике во всех значимых для рынка отраслях. Исследования команды Sberbank Investment Research неизменно занимают верхние строчки в отраслевых рейтингах. Sberbank Investment Research – команда профессионалов из разных стран, с богатым опытом работы на развивающихся рынках, обладающая обширными знаниями общемировых тенденций и российской специфики.



Инвестиции. Доходчиво – образовательный проект, который был запущен в 2019 году. В рамках данной платформы, Сбербанк рассказывает и обучает работе с инвестиционными инструментами, делится практическими навыками и лайфхаками для начинающих и опытных инвесторов. Помогает разбираться в трендах и тонкостях инвестиционного рынка. Ежемесячная аудитория платформы составляет более 150 тысяч пользователей.



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



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