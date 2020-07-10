На площади Советов Улан-Удэ переделывают асфальт

Все гарантийные работы должны быть завершены до 17 июля.











На площади Советов в Улан-Удэ началась замена асфальтобетонного полотна, которое в прошлом году было уложено с нарушениями.- Подрядчики в рамках гарантийного ремонта за свой счёт переделывают проблемный участок по улице Ленина, прилегающий к площади Советов. Сейчас идёт фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части с последующей укладкой нового слоя асфальтобетона, - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.