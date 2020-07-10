Сбербанк запускает SberPay — новую систему платёжных сервисов

Пользоваться SberPay можно как онлайн, так и офлайн
Сбербанк запускает новую систему платёжных сервисов SberPay. Она позволяет оплачивать покупки как онлайн (на сайтах и в приложении), так и офлайн (в торговых точках, оснащённых POS-терминалами Сбербанка, принимающими бесконтактную оплату). Для этого достаточно иметь мобильное приложение Сбербанк Онлайн.
Если вы оплачиваете покупки онлайн через SberPay, то вы сможете:
- выбрать любую из имеющихся карт для оплаты, причём остаток по карте виден сразу, а не тогда, когда операция уже отменилась из-за недостатка средств на ней;
- не бояться кражи персональных данных — больше не нужно вводить данные карты на сайтах интернет-магазинов и платёжных сервисов, они остаются в защищенной системе Сбербанка;
- пользоваться SberPay абсолютно бесплатно;
- не тратить время на ввод данных карты и ждать подтверждения по СМС.
Если у вас свой бизнес и вам платят онлайн через SberPay, то для вас:
- повышается конверсия в покупку — покупателю не надо вручную вводить данные карты, что приводит к росту количества завершённых покупок. Наш пилот показал рост количества завершённых покупок на 6%;
- становится возможным отправить пуш-уведомление на оплату — клиент может позвонить в колл-центр, чтобы приобрести конкретный товар, а продавец вышлет на номер телефона клиента пуш-уведомление со ссылкой, которая откроет приложение Сбербанк Онлайн, после чего можно будет легко и безопасно совершить покупку;
- автоматическое подключение SberPay — никаких дополнительных настроек и действий со стороны продавца не потребуется, если он уже пользуется интернет-эквайрингом Сбербанка.
Если вы оплачиваете покупки офлайн через SberPay, то вы сможете:
- больше не носить с собой карту, достаточно Android-смартфона с NFC (near field communication — англ. «ближняя бесконтактная связь», технология беспроводной связи);
- не устанавливать дополнительных приложений в свой смартфон — в Сбербанк Онлайн всё уже есть;
- пользоваться SberPay абсолютно бесплатно;
- расплачиваться SberPay, используя любые Android-смартфоны, в том числе флагманские модели смартфонов Huawei и Honor, владельцы которых ограничены в платёжных сервисах.
Если у вас свой бизнес и вам платят офлайн через SberPay, то у вас:
- повышается конверсия в покупку — клиент все равно приобретёт товар или услугу, даже если забыл дома карту или наличные, ведь телефон всегда с собой.
Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:
«Главное, вокруг чего строятся все наши действия, — это ежедневные задачи и интересы каждого клиента. Поэтому любой наш сервис должен быть простым, чтобы не нужно было разбираться в сложных инструкциях; удобным и вызывать приятные эмоции, а главное — безопасным. Россия уже входит в число стран — лидеров бесконтактных платежей, и я уверен, SberPay поможет усилить эти позиции».
Светлана Кирсанова, заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка:
«Запуск SberPay — важный шаг в реализации системы безопасных интуитивных платежей для наших клиентов. Пользоваться SberPay просто и удобно — не нужно запоминать реквизиты, теперь платежи можно делать в несколько кликов, выбирая буквально «на лету» удобный счёт для списания. Для бизнеса пользование SberPay также выгодно и просто и, кроме того, повышает конверсию от заказа в покупку. Верю, что SberPay не только создаст новый клиентский опыт для миллионов россиян, но и кардинально изменит рынок эквайринга и безналичных платежей в стране».
Сервис офлайн-оплаты доступен владельцам любых Android-смартфонов с поддержкой NFC. На первом этапе для офлайн-оплаты доступны карты Visa, в ближайшее время будут добавлены и карты других платежных систем.
Для частных лиц услуга SberPay абсолютно бесплатна. Для бизнеса — тарифы за использование онлайн-оплаты SberPay ничем не отличаются от тарифов на обычный эквайринг и зависят от сферы деятельности, объёмов бизнеса и других факторов.
Справка
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк запускает SberPay — новую систему платёжных сервисов
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