Сбербанк запускает SberPay — новую систему платёжных сервисов

Пользоваться SberPay можно как онлайн, так и офлайн



Сбербанк запускает новую систему платёжных сервисов SberPay. Она позволяет оплачивать покупки как онлайн (на сайтах и в приложении), так и офлайн (в торговых точках, оснащённых POS-терминалами Сбербанка, принимающими бесконтактную оплату). Для этого достаточно иметь мобильное приложение Сбербанк Онлайн.



Если вы оплачиваете покупки онлайн через SberPay, то вы сможете:

- выбрать любую из имеющихся карт для оплаты, причём остаток по карте виден сразу, а не тогда, когда операция уже отменилась из-за недостатка средств на ней;

- не бояться кражи персональных данных — больше не нужно вводить данные карты на сайтах интернет-магазинов и платёжных сервисов, они остаются в защищенной системе Сбербанка;

- пользоваться SberPay абсолютно бесплатно;

- не тратить время на ввод данных карты и ждать подтверждения по СМС.



Если у вас свой бизнес и вам платят онлайн через SberPay, то для вас:

- повышается конверсия в покупку — покупателю не надо вручную вводить данные карты, что приводит к росту количества завершённых покупок. Наш пилот показал рост количества завершённых покупок на 6%;

- становится возможным отправить пуш-уведомление на оплату — клиент может позвонить в колл-центр, чтобы приобрести конкретный товар, а продавец вышлет на номер телефона клиента пуш-уведомление со ссылкой, которая откроет приложение Сбербанк Онлайн, после чего можно будет легко и безопасно совершить покупку;

- автоматическое подключение SberPay — никаких дополнительных настроек и действий со стороны продавца не потребуется, если он уже пользуется интернет-эквайрингом Сбербанка.



Если вы оплачиваете покупки офлайн через SberPay, то вы сможете:

- больше не носить с собой карту, достаточно Android-смартфона с NFC (near field communication — англ. «ближняя бесконтактная связь», технология беспроводной связи);

- не устанавливать дополнительных приложений в свой смартфон — в Сбербанк Онлайн всё уже есть;

- пользоваться SberPay абсолютно бесплатно;

- расплачиваться SberPay, используя любые Android-смартфоны, в том числе флагманские модели смартфонов Huawei и Honor, владельцы которых ограничены в платёжных сервисах.



Если у вас свой бизнес и вам платят офлайн через SberPay, то у вас:

- повышается конверсия в покупку — клиент все равно приобретёт товар или услугу, даже если забыл дома карту или наличные, ведь телефон всегда с собой.



Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

«Главное, вокруг чего строятся все наши действия, — это ежедневные задачи и интересы каждого клиента. Поэтому любой наш сервис должен быть простым, чтобы не нужно было разбираться в сложных инструкциях; удобным и вызывать приятные эмоции, а главное — безопасным. Россия уже входит в число стран — лидеров бесконтактных платежей, и я уверен, SberPay поможет усилить эти позиции».



Светлана Кирсанова, заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка:

«Запуск SberPay — важный шаг в реализации системы безопасных интуитивных платежей для наших клиентов. Пользоваться SberPay просто и удобно — не нужно запоминать реквизиты, теперь платежи можно делать в несколько кликов, выбирая буквально «на лету» удобный счёт для списания. Для бизнеса пользование SberPay также выгодно и просто и, кроме того, повышает конверсию от заказа в покупку. Верю, что SberPay не только создаст новый клиентский опыт для миллионов россиян, но и кардинально изменит рынок эквайринга и безналичных платежей в стране».



Сервис офлайн-оплаты доступен владельцам любых Android-смартфонов с поддержкой NFC. На первом этапе для офлайн-оплаты доступны карты Visa, в ближайшее время будут добавлены и карты других платежных систем.



Для частных лиц услуга SberPay абсолютно бесплатна. Для бизнеса — тарифы за использование онлайн-оплаты SberPay ничем не отличаются от тарифов на обычный эквайринг и зависят от сферы деятельности, объёмов бизнеса и других факторов.



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.



Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

