В Улан-Удэ обладатели Mastercard могут сэкономить на транспорте

В столице Бурятии до 30 сентября проходит совместная акция Сбербанка и Mastercard



В Улан-Удэ стартовала совместная акция Сбербанка и Mastercard «С Masterсard поездки дешевле!». Пассажиры муниципального общественного транспорта в период проведения акции с 1 июля по 30 сентября 2020 года могут получить скидку при покупке билета на проезд с помощью карты Masterсard любого банка или смартфона с онлайн-приложением. Размер скидки един для всех маршрутов – 2 рубля.



Акция действует на всех единицах муниципального общественного транспорта Улан-Удэ, оборудованных системой бесконтактной оплаты проезда банковскими картами. Отличительный знак транспорта, участвующего в проекте – наклейка с логотипом Сбербанка и надписью: «Оплачивать проезд стало ПРОЩЕ!». Для оплаты поездки пассажиру достаточно приложить к терминалу свою бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay. Система для приёма безналичных платежей позволяет быстро и безопасно принять оплату за проезд.



Виктор Орлов, директор направления «Безналичные решения» Байкальского банка Сбербанка:

«Проект «С Masterсard поездки дешевле!» является продолжением системной работы Сбербанка по переводу повседневных платежей населения регионов в безналичное пространство. В период пандемии бесконтактные формы оплаты особенно важны, а для общественного транспорта – особенно, ведь им пользуется очень много людей и крайне важно сейчас минимизировать любые контакты. Статистика транспортных проектов, реализуемых в Байкальском Банке Сбербанка с 2017 года, показывает, что жителям действительно удобно при покупке билета в общественном транспорте пользоваться именно банковской картой или смартфоном. А акция даёт пассажирам ещё и возможность экономии».



Антон Шигапов, вице-президент по развитию цифровых платежей Mastercard в России:

«Mastercard первой принесла на российский рынок технологию бесконтактной оплаты, в том числе и в транспорте. На данный момент в партнёрстве с Mastercard такие проекты реализованы уже более, чем в 120 городах по всей стране. Мы рады, что наша совместная акция со Сбербанком поможет дополнительно привлечь внимание жителей Республики Бурятии к этой простой и безопасной технологии, с которой оплату проезда можно производить той же картой, что и оплату ежедневных покупок. Бесконтактная оплата – это ещё и экономия времени».



С полными правилами проведения акции «С Masterсard поездки дешевле!» можно ознакомиться на сайте proezd03.ru.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.



Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.





