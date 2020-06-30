«Сбербанк Первый» рассказал о том, что делать с деньгами в 2020 году

«Сбербанк Первый» запустил проект про инвестиции F1RST TALK «Как работают деньги» на телеканале РБК



Пандемия COVID-19 бросила вызов частному капиталу: рынки лихорадит, инвесторы полны рискованного оптимизма, а экономисты обещают депрессию. Что на самом деле происходит в глобальной экономике и отдельных отраслях? Какие последствия пандемии ещё не видны? Какие инвестиционные стратегии лучше всего работают в кризис? В проекте F1RST TALK от «Сбербанка Первого» эксперты отвечают на эти вопросы и помогают частным инвесторам выделить из шума главное, разобраться в экономических трендах и новостях.



Мария Поденко, руководитель «Сбербанк Первый»:

«Для F1RST TALK мы всегда выбираем самые актуальные темы, приглашаем экспертов, чтобы вместе с ними обсудить волнующие наших клиентов вопросы. Новый телевизионный формат проекта позволит привлечь больше зрителей и поговорить простым языком на сложные темы. Сейчас всех волнуют инвестиции, как кризис повлиял на рынок ценных бумаг. В этом проекте мы хотим показать, что инвестиции могут стать частью жизни каждого. Именно поэтому все приглашенные эксперты рассказывают о своем опыте, делятся инсайтами и инструментами грамотного инвестирования в ценные бумаги».



В первом выпуске «Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020-м» гостями студии стали: Андрей Шеметов, вице-президент, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка; Олег Вьюгин, профессор Высшей школы экономики, председатель Наблюдательного совета Московской биржи; Эмин Агаларов, предприниматель, первый вице-президент группы компаний Crocus Group.



Андрей Шеметов рассказал о своей личной инвестиционной стратегии, из каких активов состоит его портфель, в какие акции стоит вкладываться и стоит ли рисковать с венчуром. Спикер Сбербанка подчеркнул, что «задача нашего банка состоит в том, чтобы помогать неопытным инвесторам находить правильные решения и получать гарантированный доход». По мнению Шеметова сейчас будут пользоваться спросом компании с устойчивыми дивидендами: нефтяные, электроэнергетические, телекоммуникационные.



Эмин Агаларов признался, что к кризису группа компаний Crocus Group не была готова: «Никто в нашей компании не мог представить, что все категории нашего бизнеса закроются в один день. Единственное, что не пострадало — это музыкальный лейбл «Жара». Относительно любого бизнеса предприниматель придерживается четкой позиции: «Если я не могу разобраться сам в доходах, расходах, маржинальности и налогах проекта, то я не инвестирую».



С Олегом Вьюгиным поговорили о последствиях пандемии и макроэкономической ситуации. Относительно перспектив восстановления отраслей Олег Вьюгин считает, что «если ограничения будут сняты, выше всех скакнет тот, кто глубже упал». Также он назвал три события, которые сегодня могут иметь существенные последствия для мировой экономики: эскалация противостояния США и Китая, ожидание второй волны вируса и, как следствие пандемии, возможное переосмысление основ капитализма.



Посмотреть первый выпуск можно на платформе F1RST TALK.



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