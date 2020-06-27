«Зумеры» и «миллениалы» из Иркутска стараются копить деньги

«Опрос показывает, что молодые люди ориентированы на накопления на случай непредвиденных обстоятельств, покупку недвижимости, отдых и поддержку детей. Задачу формирования капитала под любые цели отлично решает накопительное страхование жизни, которое помимо накопительной функции обеспечивает страховой защитой на весь срок действия договора. Также мы видим, что среди молодых россиян популярны инвестиции в паевые фонды и индивидуальные инвестиционные счета — в 2020 году клиенты в возрасте 18-25 лет нарастили объем инвестиций в эти инструменты, разработанные «Сбербанк Управление Активами» почти в три раза».



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.



Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.



Несмотря на распространенное мнение о недостаточно серьезном отношении молодёжи к личным финансам, представители поколений Y и Z оказались склонны к накоплениям. В Иркутске 53% «миллениалов» и 57% «зумеров», по собственному признанию, стараются откладывать деньги регулярно либо от случая к случаю. Эти показатели выше, чем в среднем по России: 52% «миллениалов» и 67% «зумеров» соответственно.Исследование на тему накоплений провели компании «Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни» в преддверии Дня молодёжи в 37 российских городах с населением более 500 тысяч. К поколению Z (зумерам) отнесены люди в возрасте 18–23 лет, к поколению Y (миллениалам) — 24–40 лет.На вопрос «Как часто вам удается откладывать средства?» 52% представителей поколения Y ответили, что стараются это делать ежемесячно; 47% стремятся откладывать несколько раз в год. Среди поколения Z ежемесячно стараются откладывать 66% участников опроса, несколько раз в год — 33%. Больше всего миллениалов-накопителей живет в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. В этих же трёх городах проживает и большинство склонных к накоплению зумеров.Отвечая на вопрос о целях накоплений, миллениалы сообщили, что в основном откладывают на поддержку детей (35% опрошенных) и путешествия (25%). Зумеры чаще всего копят на свою квартиру (44%), непредвиденные обстоятельства (20%), отдых и путешествия (17%).Поколение Z больше откладывает наличные деньги — так поступают 58% опрошенных из этой группы. Рублёвыми депозитами пользуются 10% зумеров и 39% миллениалов. Интерес к вложениям в ценные бумаги у поколения Z и Y выражен почти одинаково: у 9% и 10% соответственно.Если зумеры захотят инвестировать, а не только хранить наличные деньги, то будут готовы вкладывать сбережения в инструменты фондового рынка на 2,5 года. Желающие инвестировать миллениалы готовы вкладываться на меньший срок — 1,5 года. Инвестиции онлайн приветствуют по 11% зумеров и миллениалов.Миллениалы больше склонны копить в автоматическом режиме: каждый пятый заявил, что для него было бы удобным автоматическое списание накоплений с зарплатного счета. Среди зумеров, многие из которых пока не имеют постоянной работы и зарплатной карты, такой способ менее популярен (12%). В вопросе удобства накоплений оба поколения солидарны в том, что сбережения важно формировать часто, но некрупными суммами.Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк: