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Сбербанк расскажет выпускникам об образовательном кредите с господдержкой

Сбербанк расскажет выпускникам об образовательном кредите с господдержкой
Бизнес, 
Студентов, абитуриентов и выпускников школ приглашают принять участие в вебинаре

Байкальский банк ПАО Сбербанк приглашает студентов, выпускников школ, абитуриентов принять участие в вебинаре «Образовательный кредит с господдержкой». Онлайн-встреча состоится 23 июня в 14:00 (время иркутское). Специалисты банка расскажут об условиях и порядке оформления «Образовательного кредита», о финансовой грамотности – как не стать жертвой телефонного и смс-мошенничества.

Вебинар будет интересен выпускникам школ, студентам вузов, обучающимся на коммерческой основе, родителям, заботящимся о будущем своих детей.

Для участия в вебинаре необходимо пройти по ссылке https://events.webinar.ru/20053013/5338669 или воспользоваться QR-кодом.


Если вы не сможете посетить вебинар в указанное время, просто пройдите предварительную регистрацию по ссылке и получите видеозапись вебинара на электронную почту.

Справка

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк банки
 
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