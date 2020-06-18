СберЗдоровье спешит на помощь. Жители Бурятии могут воспользоваться услугами телемедицины

Медицинский сервис DocDoc входит в экосистему Сбербанка



Председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин в прямом эфире рассказал об экосистеме Сбербанка, которая включает в себя десятки различных сервисов, необходимых для жизни человека. Рассказал, в частности, и об очень востребованном в период пандемии медицинском сервисе DocDoc.



Экосистема Сбербанка – это целая индустрия небанковских сервисов, которая начала строиться ещё в 2018 году на основе принятой стратегии. Сегодня в её составе уже более 40 компаний, которые на единой платформе банка оказывают большой спектр услуг населению и бизнесу. К примеру, среди «продуктов» экосистемы есть мультимедийный домашний кинотеатр Оkko, аналитический портал SberIndex.ru, Delivery Club, СберМаркет, DocDoc, оператор сотовой связи Сбермобайл, компания по доставке грузов и посылок Сберлогистика и многое другое.



По словам Александра Абрамкина, для создания разнообразной по спектру предложений и услуг экосистемы, Сбербанк построил уникальную платформу с цифровой архитектурой. Её ресурсы усилены дополнительными возможностями искусственного интеллекта и «большими данными», накопленными через клиентский опыт.



Одним из самых важных и востребованных в регионах сервисов экосистемы в настоящий момент по праву считается сервис DocDoc. С его помощью жители разных населённых пунктов страны имеют возможность в любое удобное для них время получить консультацию высококлассных специалистов. Записаться на очный приём к терапевту, психологу или любым другим узкоспециализированным врачам, пройти диагностику, получить онлайн-консультацию врача – сервис DocDoc готов работать с клиентами в разных форматах. К услугам пользователей сервиса консультации педиатров, терапевтов и даже ветеринаров.



DocDoc был создан в 2012 году как портал по записи и подбору хорошего врача в частных клиниках. Сервис быстро набирал популярность у россиян, стал лидером на своём рынке и уже в 2017 году влился в состав экосистемы Сбербанка (примечание: с июня 2020 г. компания ребрендирована в СберЗдоровье). Сегодня DocDoc пользуются более 7,5 миллионов пациентов, сервис сотрудничает с четырьмя тысячами клиник по всей стране. Они подключены к сервису в режиме полной интеграции – DocDoc видит расписания врачей, может оперативно передавать им необходимые данные.



- Мы создаём цифровые медицинские продукты и наш флагман, безусловно – это онлайн-консультации с врачами. DocDoc является лидером на этом рынке и проводит порядка 30 тысяч консультаций ежемесячно. Кроме того, мы помогаем хозяевам питомцев с ветеринарной помощью, у нас есть услуги психологической поддержки и даже сервис «поговорить по душам», который особенно часто востребован у людей старшего возраста, – рассказал коммерческий директор СберЗдоровье Анатолий Зингер.



По его словам, коронавирус сильно ударил по медицине – в стране приостановились такие направления как плановая госпитализация, работа первичного и поликлинического звена – поток пациентов упал в 3-5 раз. Эти тенденции периода пандемии коснулись и DocDoc – количество пациентов, желающих попасть на очный приём к врачу в клинику, также снизилось. Однако в 8 раз увеличилось количество записей на компьютерную томографию и онлайн-консультации – пользователи таким образом отреагировали на коронавирусную инфекцию, возрос спрос на специальные исследования.



- Когда случился коронавирус, мы поняли, что людям нужна наша помощь. Мы, наверное, как никто другой в стране знаем, как работают цифровые технологии в медицине. И когда вся страна ушла в онлайн, мы запустили сразу несколько проектов в ответ на этот кризис, – поделился Анатолий Зингер.



Первый проект, который сервис осуществил в сжатые сроки при помощи Сбербанка – это бесплатная Горячая линия по вопросам коронавируса. Для её работы в режиме 24/7 были выведены порядка 400 врачей, которые к настоящему моменту уже проконсультировали по вопросам коронавируса более 300 тысяч пациентов. «Сейчас интенсивность обращений с вопросами по пандемии заметно снижается, что говорит об оздоровлении ситуации в стране», – отметил Анатолий Зингер. Статистика звонков от жителей регионов показывает, что чаще всего люди обращаются за консультацией врача по симптомам заболевания – около 15% обратившихся хотят понять, есть ли у них признаки коронавируса, ещё 15% интересовались тестами на коронавирус, другими возможными вариантами диагностики инфекции.



- Кроме того, мы поняли, что люди часто обращаются с желанием решить свои личные проблемы, связанные не только со здоровьем, но и с душевным состоянием. Именно поэтому DocDoc вывел на линию психологов. Людям старшего возраста такая особая поддержка оказалась крайне важна, многие из них нуждаются подчас просто в собеседнике. И мы, конечно же, помогаем и поддерживаем, – рассказал представитель сервиса.



Второй крупный проект DocDoc – это комплексное телемедицинское решение, которое предназначено для усиления и поддержки региональной медицины.



- Мы разработали программно-аппаратный комплекс, который позволяет производить удалённый мониторинг медицинских показателей граждан при помощи автоматизированных опросов. В случае, если какие-то показатели здоровья выходят за рамки стандартных значений, сервис проводит телемедицинскую консультацию и помогает решить проблемы пациента, либо записывает его на очную консультацию к врачу, – объяснил Анатолий Зингер.



Проект начал реализовываться в Москве, он ориентирован в первую очередь на государственную медицину и систему ОМС, сейчас ведутся переговоры по внедрению проекта и с министерствами здравоохранения Бурятии, Иркутской области, Забайкалья. В настоящее время в Улан-Удэ, Иркутске и Чите уже определены пилотные медицинские учреждения, на базе которых врачами будут оказываться такие телемедицинские консультации.



- Инициатива, которую мы запустили совместно с региональными министерствами здравоохранения, направлена на предоставление услуг телемедицины широким слоям населения. Это будет происходить в рамках фонда ОМС, – рассказал «Байкал-Daily» Анатолий Зингер.



К слову, в Бурятии через приложение DocDoc уже сейчас можно получить индивидуальную онлайн-консультацию врача, а возможность записи на очный приём к специалисту или диагностику прорабатывается.



- Мы пока ещё не дотянулись полным спектром оказания услуг до всех территорий России, сейчас полностью работаем только в 19 городах. С прошлого года DocDoc, теперь он называется СберЗдоровье, начал активное подключение своих сервисных пакетов в городах с населением более 500 тысяч человек. Это большая комплексная работа, для подключения мы определяем только качественные клиники, договариваемся с ними о взаимодействии, собираем анкеты врачей и так далее. В скором времени начнём расширяться и подключать новые города. СберЗдоровье будет развивать все виды медицинских услуг и объединит различные сервисы и продукты, которые касаются здоровья человека во всех его проявлениях. В скором времени с его помощью можно будет приобрести лекарства онлайн, записаться и сдать анализы (в том числе на дому), получить услуги персонального медицинского консьержа. Также на платформе появится обширный раздел, посвящённый здоровому образу жизни, — поиск и запись к персональным тренерам и в фитнес-клубы, консультации по тренировкам и правильному питанию и многое другое, – ответил «Байкал-Daily» Анатолий Зингер.

