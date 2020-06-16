Сбербанк завершил программу по сбору средств на борьбу с коронавирусом

Сбербанк подвёл итоги проведения благотворительной программы по сбору средств на борьбу с пандемией «Остановим коронавирус вместе»



Инициативу Сбербанка поддержали более 48000 человек и 127 компаний, перечислив в фонд более 89 млн рублей, с учётом удвоения суммы Сбербанком, общая сумма сбора составила более 179 млн рублей.



Все средства будут направлены на поддержку проектов российских научно-исследовательских институтов и организаций по обеспечению доступности вакцин и лекарств от коронавируса, а также на другие профилактические и лечебные мероприятия, которые помогут остановить эпидемию.



Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:

«Противостоять глобальной эпидемиологической угрозе возможно только объединив усилия всего общества. Сегодня люди в нашей стране и во всём мире демонстрируют единство в общей цели: остановить распространение инфекции и вернуться к привычной жизни. Мы благодарны всем, кто посчитал для себя правильным и необходимым поддержать наш призыв, и тем самым внести свой посильный вклад в противодействие пандемии. Нам удалось консолидировать усилия всех, кому небезразлична непростая эпидемиологическая ситуация в стране и борьба с пандемией COVID-19. Для усиления общего вклада в противодействие коронавирусу банк предоставил технологическую платформу и решения, которые позволили гражданам и компаниям внести свой вклад в борьбу с эпидемией».



Программа по сбору средств «Остановим коронавирус вместе» осуществлялась благотворительным Фондом Сбербанка «Вклад в будущее». На сайте фонда anticovid.vbudushee.ru все участники благотворительной программы «Остановим коронавирус вместе» смогут получить подробную информацию о том, как будут использованы собранные средства.



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.



Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

