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Сбербанк рассказал об Экосистеме и как коронавирус изменил потребительский спрос

Сбербанк рассказал об Экосистеме и как коронавирус изменил потребительский спрос
Бизнес, 
Байкальский банк Сбербанка провёл онлайн-пресс-конференцию для региональных СМИ четырёх субъектов федерации

На открытой интернет-площадке Вебинар.ру руководители банка и представители сервисов Экосистемы Сбербанка рассказали, как пандемия коронавируса изменила запросы и потребительский спрос населения, какие дополнительные ресурсы и платформы банка сегодня наиболее актуальны.

Одним из востребованных в регионах инструментов Сбербанка является сервис телемедицины DocDoc. Услугами приложения пользуются порядка 2,5 млн пациентов. За онлайн-консультациями врачей более 20 специальностей ежемесячно обращаются около 30 тысяч клиентов. Сервис телемедицины значительно расширил спектр своих услуг – в регионах присутствия Байкальского банка сегодня его помощью пользуется не только население, но и организации. Опции «дистанционный медосмотр» или «персональный доктор» являются наиболее востребованными в отдалённых территориях и на предприятиях, организующих работу вахтовым методом. В период пандемии у сервиса значительно увеличился спрос на онлайн-консультации врачей, горячую линию и консультации психологов.

«Когда случился коронавирус, мы поняли, что людям очень нужна наша особенная помощь. В стране практически приостановилась плановая госпитализация, поток пациентов первичного и поликлинического звена упал в 3-5 раз. С другой стороны, люди болеть не перестали. Поэтому возник повышенный спрос на проведение консультаций в онлайн-формате. Мы провели большую работу и открыли платформу для частных медицинских центров, сделали её бесплатной на время эпидемии. Сегодня к нашей системе подключены порядка 200 клиник, и мы активно подключаем разные территории», – рассказал коммерческий директор DocDoc Анатолий.

В настоящее время DocDoc ведёт работу с региональными министерствами здравоохранения, чтобы телемедицина стала доступной для широких слоёв населения, оплачивалась через фонд ОМС, либо за счёт других государственных источников. В Иркутске, Улан-Удэ и Чите уже определены пилотные лечебно-профилактические учреждения, на базе которых врачами будут оказываться такие телемедицинские консультации для граждан.

Сервисы по доставке продуктов питания и готовой еды – Сбермаркет и Delivery Сlub в настоящее время также значительно увеличили количество пользователей в регионах. Delivery Сlub в Иркутской области появился несколько месяцев назад, сегодня с его платформой работают уже 32 ресторана и кафе Иркутска. Партнёры отмечают, что в период режима самоизоляции именно доставка от данной платформы экосистемы Сбербанка дала им прирост числа клиентов на 30%, в то время как другие направления демонстрировали снижение дохода.

Активным спросом в регионах продолжает пользоваться мультимедийный сервис Okko, работающий на организацию досуга населения. К 17 млн подписчиков приложения с начала 2020 года присоединились 45 тысяч жителей территорий Байкальского банка.

«В период, когда регионы уходили на режим карантина, ОККО открыл для публики театры, музеи и концертные залы. На нашем ресурсе сейчас собрана огромная коллекция спектаклей, концертов, виртуальных экскурсий и другой интересный видео-контент. Работает портал и с региональными сообществами культуры, у нас есть театральные постановки ряда областных театров. 13 и 14 июня на ОККО состоялись юбилейные концерты Дениса Мацуева», – о результатах работы сервисов экосистемы, направленных на удовлетворение потребностей населения, рассказала на онлайн-конференции заместитель председателя Байкальского банка Юлия Кальвина.

Эксперты Байкальского банка отмечают в настоящее время резко возросший интерес к бизнес-продуктам Экосистемы. Предприниматели Иркутской области, Якутии, Забайкалья, Бурятии активно переходят на электронный документооборот от КОРУСа, аутсортсинговые бухгалтерские и юридические услуги СБЕРРЕШЕНИЯ. Заметно прирастает число клиентов, желающих выстроить и просчитать стратегию развития своих компаний вместе со Strategy Partners.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:
«Компании, входящие в экосистему Сбербанка, не конкурируют, а взаимодополняют друг друга. Сама экосистема строится под предпочтения клиента, и мы делаем её максимально удобной: любую нужную услугу можно получить по единому SberID. Мы научились использовать искусственный интеллект и накопленный клиентский опыт, чтобы обслуживание было бесшовным, услуги экосистемы можно было получить в формате 24/7, с минимальными потерями времени, в очень в высоком качестве».

Справка

Экосистема Сбербанка – комплекс нефинансовых сервисов для частных клиентов и бизнеса. Включает 48 компаний, работающих по всем основным направлениям жизни человека: финтех; электронная коммерция, телемедицина, недвижимость, телекоммуникации, лайфстайл, искусственный интеллект, облачные сервисы, коммуникации, поиск вакансий и сотрудников и др.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк банки конференция
 
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