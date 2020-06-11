Сбербанк в Бурятии выдал первые кредиты по программе «Господдержка 2%»

Кредит является мерой поддержки предприятий и организаций, пострадавших в результате пандемии коронавируса



Сбербанк выдал первые 42 кредита бизнесу Бурятии под 2% по государственной программе.



Кредит рассчитан на предприятия и организации, пострадавшие в результате пандемии коронавируса, их ОКВЭД указан в постановлении правительства РФ №434, условия кредитования утверждены постановлением правительства РФ №696 от 16 мая 2020 года. Воспользоваться данной мерой поддержки могут организации крупного и среднего бизнеса, а также малого бизнеса – с численностью персонала от одного человека.



Кредит является мерой поддержки для возобновления деятельности компаний. Заёмные средства могут использоваться на выплату зарплаты персоналу и текущие расходы. Кредитный лимит субсидируется государством, расчёт производится из размера МРОТ кредитуемой организации и количества трудоустроенных сотрудников. Одним из условий предоставления займа под 2% является сохранение численности персонала организации на уровне 1 июня 2020 года. При условии его сохранения до 1 апреля 2021 года, не менее, чем на 80%-90%, у клиента есть возможность списать кредитную задолженность до 100%.



Антон Соколов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка:

«Как показала статистика первой недели, за данным кредитом чаще всего в Бурятии обращаются предприятия и организации, относящиеся к сферам – торговли непродовольственными товарами, общественного питания, здравоохранения, грузоперевозок, производства непродовольственных товаров. Для бизнеса республики разработан широкий перечень мер поддержки, и именно подобное антикризисное предложение, подкреплённое господдержкой, крайне важно для экономики региона».



Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка:

«Новая госпрограмма кредитования под 2% вызвала огромный интерес у наших клиентов и значительно превысила первоначальные прогнозы. Буквально за пять дней с момента запуска госпрограммы мы получили заявки от клиентов на сумму, в полтора раза превышающую лимит Сбербанка по программе, которая сейчас составляет 95 млрд рублей. Мы уже обратились к коллегам из правительства с просьбой рассмотреть возможность увеличения лимита по этой госпрограмме».



Максимальный срок кредитования предусмотрен до 30 июня 2021 года, заявки принимаются до 1 ноября 2020 года.



Справка



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