Сбербанк в Бурятии выдал первые кредиты по программе «Господдержка 2%»

Кредит является мерой поддержки предприятий и организаций, пострадавших в результате пандемии коронавируса
Сбербанк выдал первые 42 кредита бизнесу Бурятии под 2% по государственной программе.
Кредит рассчитан на предприятия и организации, пострадавшие в результате пандемии коронавируса, их ОКВЭД указан в постановлении правительства РФ №434, условия кредитования утверждены постановлением правительства РФ №696 от 16 мая 2020 года. Воспользоваться данной мерой поддержки могут организации крупного и среднего бизнеса, а также малого бизнеса – с численностью персонала от одного человека.
Кредит является мерой поддержки для возобновления деятельности компаний. Заёмные средства могут использоваться на выплату зарплаты персоналу и текущие расходы. Кредитный лимит субсидируется государством, расчёт производится из размера МРОТ кредитуемой организации и количества трудоустроенных сотрудников. Одним из условий предоставления займа под 2% является сохранение численности персонала организации на уровне 1 июня 2020 года. При условии его сохранения до 1 апреля 2021 года, не менее, чем на 80%-90%, у клиента есть возможность списать кредитную задолженность до 100%.
Антон Соколов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка:
«Как показала статистика первой недели, за данным кредитом чаще всего в Бурятии обращаются предприятия и организации, относящиеся к сферам – торговли непродовольственными товарами, общественного питания, здравоохранения, грузоперевозок, производства непродовольственных товаров. Для бизнеса республики разработан широкий перечень мер поддержки, и именно подобное антикризисное предложение, подкреплённое господдержкой, крайне важно для экономики региона».
Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка:
«Новая госпрограмма кредитования под 2% вызвала огромный интерес у наших клиентов и значительно превысила первоначальные прогнозы. Буквально за пять дней с момента запуска госпрограммы мы получили заявки от клиентов на сумму, в полтора раза превышающую лимит Сбербанка по программе, которая сейчас составляет 95 млрд рублей. Мы уже обратились к коллегам из правительства с просьбой рассмотреть возможность увеличения лимита по этой госпрограмме».
Максимальный срок кредитования предусмотрен до 30 июня 2021 года, заявки принимаются до 1 ноября 2020 года.
Справка
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк в Бурятии выдал первые кредиты по программе «Господдержка 2%»
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