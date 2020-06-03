Байкальский банк Сбербанка выдал 500-й кредит на зарплату под 0%



Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.



Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.



500-й «Кредит на зарплату со ставкой 0%» выдан на этой неделе Байкальским банком Сбербанка в рамках реализации антикризисных мер поддержки населению и бизнесу. Сумма выданного «рекордного» кредита составила 2,9 млн рублей. Всего Байкальским банком с начала действия госпрограммы одобрено кредитов на общую сумму более 2, 265 млрд рублей.Займы по данной программе предоставляются предприятиям и организациям, относящимся к среднему, малому и микробизнесу, пострадавшим от распространения COVID-19. В соответствии с федеральным законом №209-ФЗ денежные средства под 0% годовых выдаются по государственной программе кредитования, на выплату заработной платы для сотрудников малого и микробизнеса.Как показала статистика первого месяца работы по приёму и одобрению заявок, за беспроцентным кредитом на зарплату чаще всего на территориях присутствия Байкальского банка Сбербанка обращаются предприятия и организации, относящиеся к следующим отраслям: автоперевозки, общепит, спортивные учреждения (фитнес-залы и клубы), организации дополнительного образования. Компания, получившая 500-й кредит «0%», ООО «Авиа-Экспресс», занимается организацией перевозок авиа- и наземным транспортом в Республике Саха (Якутия).Алексей Высоких, генеральный директор ООО Авиа-Экспресс:Кредиты «0%» доступны для компаний, ведущих деятельность более года и относящихся к наиболее пострадавшим отраслям. Займ выдаётся на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на 6 месяцев, при этом ставка по кредиту составляет 0% на период 6 месяцев. Кредит – целевой, выдаётся исключительно на заработную плату и связанные с ней платежи, например, оплату страховых взносов. Банк перечисляет заёмщику ежемесячные транши кредита согласно зарплатному списку, в соответствии с зарплатным реестром. Каждый месяц такой транш переводится по новому актуальному реестру. При этом банк контролирует, чтобы зачисление средств шло на счета сотрудников предприятия и на протяжении действия кредитного договора заёмщик обязан не сокращать персонал более чем на 15%.Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка:Оформить кредит на зарплату «0%», воспользоваться другими антикризисными мерами поддержки от Сбербанка можно как в отделениях банка, так и дистанционно.осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.— крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.