Сбербанк разъяснил процедуру перечисления господдержки семьям с детьми

Так как выплаты идут по линии Пенсионного Фонда, при зачислении могут прийти СМС о зачислении пенсии



Сбербанк информирует, что в соответствии с указом президента РФ №317 от 11.05.2020 года 1 июня начались выплаты на детей в возрасте 3-16 лет.



При зачислении выплат на детей через Сбербанк часть клиентов получают СМС-сообщения о зачислении пенсии, поскольку выплаты идут по линии Пенсионного Фонда России. Для более корректного информирования населения Сбербанк дополнительно направляет клиентам информационное сообщение, в котором указано, что это зачисление пособия на детей.



Выплаты будут идти до октября. Заявление на единовременную выплату на детей можно подать также до первого октября. Деньги выделяются только гражданам России, проживающим в стране. Ребёнок тоже должен иметь российское гражданство, и 16 лет ему должно исполниться не позднее 1 июля.



Более подробно о выплатах и о том, как оформить их, можно узнать на сайте банка: https://www.sberbank.ru/ru/promo/corona_benefits.



Справка



ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



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