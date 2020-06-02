 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Июня

01 Июня

Популярное

Сбербанк разъяснил процедуру перечисления господдержки семьям с детьми

Сбербанк разъяснил процедуру перечисления господдержки семьям с детьми
Бизнес, 
Так как выплаты идут по линии Пенсионного Фонда, при зачислении могут прийти СМС о зачислении пенсии

Сбербанк информирует, что в соответствии с указом президента РФ №317 от 11.05.2020 года 1 июня начались выплаты на детей в возрасте 3-16 лет.

При зачислении выплат на детей через Сбербанк часть клиентов получают СМС-сообщения о зачислении пенсии, поскольку выплаты идут по линии Пенсионного Фонда России. Для более корректного информирования населения Сбербанк дополнительно направляет клиентам информационное сообщение, в котором указано, что это зачисление пособия на детей.

Выплаты будут идти до октября. Заявление на единовременную выплату на детей можно подать также до первого октября. Деньги выделяются только гражданам России, проживающим в стране. Ребёнок тоже должен иметь российское гражданство, и 16 лет ему должно исполниться не позднее 1 июля.

Более подробно о выплатах и о том, как оформить их, можно узнать на сайте банка: https://www.sberbank.ru/ru/promo/corona_benefits.

Справка

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. 
Сбербанк банки господдержка выплаты семьи дети
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии задолжали зарплату работникам «Аппетита»
В Бурятии задолжали зарплату работникам «Аппетита»
Бизнес, 02.06.2020
Долги вскрыли после обращения уволившейся работницы в прокуратуру
Сбербанк разъяснил процедуру перечисления господдержки семьям с детьми
Сбербанк разъяснил процедуру перечисления господдержки семьям с детьми
Бизнес, 02.06.2020
Так как выплаты идут по линии Пенсионного Фонда, при зачислении могут прийти СМС о зачислении пенсии
В Бурятии запустили собственное производство одноразовых масок
В Бурятии запустили собственное производство одноразовых масок
Бизнес, 01.06.2020
Ежедневно предприятие может изготавливать до 50 тысяч одноразовых медицинских масок
В Улан-Удэ бизнесмены на сходе попросили открыть «Народный»
В Улан-Удэ бизнесмены на сходе попросили открыть «Народный»
Бизнес, 01.06.2020
Арендаторы торгового комплекса «Народный» собрались на сход, где заявили о «безвыходном положении»
В улан-удэнском ТРЦ «Мёд» открылся гипермаркет «Титан». Фоторепортаж
В улан-удэнском ТРЦ «Мёд» открылся гипермаркет «Титан». Фоторепортаж
Бизнес, 01.06.2020
Доехать до современного торгово-развлекательного центра «Мёд» можно на уникальном «Медовом» автобусе
Сбербанк одобрил более 1000 заявок по госпрограмме кредитования на зарплату
Сбербанк одобрил более 1000 заявок по госпрограмме кредитования на зарплату
Бизнес, 01.06.2020
Кредиты по программе будут выдаваться под 2% годовых
19 социальных проектов в районах Бурятии получат поддержку «Бурятзолото»
19 социальных проектов в районах Бурятии получат поддержку «Бурятзолото»
Бизнес, 01.06.2020
На реализацию проектов золотодобывающая компания выделит 1 млн рублей
Ко Дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиян
Ко Дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиян
Бизнес, 01.06.2020
Сбербанк отметит международный день защиты детей рядом программ, направленных на поддержку подрастающего поколения и их родителей
В Бурятии с 1 июня откроются гостиницы и турбазы
В Бурятии с 1 июня откроются гостиницы и турбазы
Бизнес, 29.05.2020
Постояльцами могут стать только семьи или индивидуальные туристы
Глава Бурятии провёл онлайн-встречу с бизнесменами
Глава Бурятии провёл онлайн-встречу с бизнесменами
Бизнес, 29.05.2020
Бизнесмены рассказали о своих достижениях и проблемах
Два торговых центра Улан-Удэ выполняли не все санитарные требования
Два торговых центра Улан-Удэ выполняли не все санитарные требования
Бизнес, 29.05.2020
Административные производства возбуждены на ООО «Центральный» и «Фортуна»
Три кафе в центре Иркутска работали, несмотря на запрет
Три кафе в центре Иркутска работали, несмотря на запрет
Бизнес, 29.05.2020
На момент проверки в залах обслуживания находилось до 23 посетителей одновременно
Банк Авангард запустил программу поддержки клиентов
Банк Авангард запустил программу поддержки клиентов
Бизнес, 29.05.2020
Юридические лица и ИП получили ряд выгодных условий

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^