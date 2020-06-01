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Ко Дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиян

Ко Дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиян
Бизнес, 
Сбербанк отметит международный день защиты детей рядом программ, направленных на поддержку подрастающего поколения и их родителей 

Этот праздник ежегодно отмечается более чем в 60 странах мира, в том числе в России. К этой дате Сбербанк выпустил видеоролик, рассказывающий о том, как дети проводят время в самоизоляции, и оказывается, им это очень нравится. Причина проста и трогательна – наконец-то они могут проводить больше времени с мамой и папой. В этот день хочется всем напомнить – независимо от того, где вы находитесь, дома или на работе, желание детей проводить как можно больше времени со своими родителями останется неизменным. И нам важно об этом не забывать.

Также Сбербанк приготовил к празднику подарки в мобильном приложении для детей от 6 до 13 лет СберKids – специальные скидки на детские книги от Alpina и «Читай-город», игры на TOY.RU и пиццу от «Папа Джонс». Приложение СберKids помогает родителям научить ребенка пользоваться безналичными деньгами и при этом контролировать его расходы. С помощью приложения ребёнок учится копить и совершать первые в своей жизни самостоятельные покупки, оставаясь при этом под присмотром родителей. Чтобы выпустить виртуальную карту СберKids, взрослому клиенту Сбербанка нужно лишь установить мобильное приложение СберKids себе и ребёнку, заполнить данные ребёнка и дать ему отсканировать QR-код из приложения, чтобы ребёнок получил карту на своем устройстве.

«Сбербанк страхование жизни» весь июнь будет проводить бесплатное онлайн-тестирование школьников 2–11 классов на профориентацию. Тест разработан учёными МГУ и доступен владельцам полиса накопительного страхования по программе «Билет в будущее». По окончании тестирования школьники вместе с родителями смогут получить консультацию эксперта.

Благотворительный сервис Сбербанк Вместе совместно с благотворительными фондами «Бюро Добрых Дел» и «Старшие Братья Старшие Сёстры» запустил акцию, в рамках которой у всех неравнодушных будет возможность помочь детям, растущим без родителей. Для этого необходимо перейти на сайт Сбербанк Вместе, выбрать проект и совершить пожертвование. Любая сумма поможет тем, кто нуждается в нашей общей поддержке.

Благотворительный фонд «Бюро Добрых Дел» помогает воспитанникам детских домов комплексно подготовиться к взрослой самостоятельной жизни. «Старшие Братья Старшие Сёстры» — это программа индивидуального наставничества, которая помогает детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям с ограниченными возможностями адаптироваться к самостоятельной жизни.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:
«Мы всегда уделяем особое внимание детям: стараемся на понятных примерах объяснять им сложные финансовые термины, заботимся об их образовании, помогаем определяться с профессией, проводим конкурсы и олимпиады, сотрудничаем со школами, поддерживаем сирот и одаренных детей. Вкладываясь в развитие всех без исключения детей, а не только своих собственных, мы заботимся о будущем нашей страны, потому что именно от них зависит наше завтра».

Справка

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк банки День защиты детей
 
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